Rentenkasse 2017 mit 300 Millionen Euro im Plus

Die gesetzliche Rentenversicherung hat im vergangenen Jahr ein Plus von 300 Millionen Euro erwirtschaftet.

Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagsausgaben) unter Berufung auf Kreise der Rentenversicherung. Demnach beliefen sich die Einnahmen im vergangenen Jahr auf 293,5 Milliarden Euro, die Ausgaben auf 293,2 Milliarden Euro.

Die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage war demnach zum Jahresende 2017 bei 1,61 Monatsausgaben gestiegen. Auch im laufenden Jahr entwickeln sich die Beitragseinnahmen positiv. Den Angaben zufolge sei auch 2018 ein Plus in der Rentenversicherung "sehr wahrscheinlich". Diese könne eine weitere Beitragssatzsenkung zu Jahresbeginn 2019 ermöglichen. Derzeit liegt der Rentenbeitragssatz bei 18,6 Prozent. Die Bezüge der Rentner in Deutschland werden im Juli 2018 kräftig steigen. "Die Rentenanpassung wird diesmal im Osten wahrscheinlich etwas niedriger ausfallen als im Westen", wurde dem RND am Donnerstag bestätigt. Details zur Anhebung der Renten in diesem Jahr sollen in der kommenden Woche bekannt gegeben werden. In die Berechnung gehen noch Daten des Statistischen Bundesamtes zur Lohnentwicklung ein, die bislang noch nicht vorliegen.

