Reprieve Cardiovascular stellt geführte diuretische Therapie auf bedeutenden Kongressen für Herzinsuffizienz vor

Reprieve Cardiovascular™, ein Pionierunternehmen für medizinische Geräte, das sich auf die Verbesserung der Behandlung von Patienten mit einer akuten dekompensierten Herzinsuffizienz (acute decompensated heart failure, ADHF) konzentriert, ist demnächst auf verschiedenen namhaften Kongressen für Herzinsuffizienz vertreten.

Dr. Howard Levin, Chief Medical Officer bei Reprieve Cardiovascular, präsentiert im Rahmen des Konferenzblocks „Developing Technologies in Heart Failure Diagnosis and Management“ die „Optimierte Volumenentfernung bei Patienten mit Diuretikum-Resistenz“. Jim Dillon, Präsident und CEO von Reprieve Cardiovascular nimmt am Kongress Technology Parade teil und stellt die „Reprieve-geführte kontrollierbare Diurese an Patienten mit akuter Herzinsuffizient“, den vorgeschlagenen und derzeit noch getesteten Therapieansatz des Unternehmens vor.

Darüber hinaus wird Professor Piotr Ponikowski, Professor für Kardiologie an der Wroclaw Medical University, 4th Military Hospital in Breslau, Polen, die aktuelle TARGET STUDY – Die polnische Erfahrung mit der Verwendung Reprieve-geführter diuretischer Therapie auf dem internationalen Kongress„Device Therapies in Heart Failure“ (D-HF), vorstellen, der vom 14. bis 15. Dezember 2018 in Frankfurt stattfindet. Die ersten Durchführbarkeitsergebnisse dieser Studie wurden im Mai auf dem „Heart Failure 2018“ präsentiert. Ziel der TARGET-Studie ist es, die Anwendung der geführten kardiovaskulären diuretischen Reprieve-Therapie zu demonstrieren, um das Flüssigkeitsmanagement bei ADHF-Patienten zu optimieren und gleichzeitig auftretende Symptome zu lindern.

„Wir werden die Ergebnisse von Professor Ponikowskis Studie weiter beobachten und freuen uns auf seine aktuellen Informationen auf dem anstehenden Kongress „Devices in Heart Failure“ im Dezember“, so Jim Dillon, Präsident und CEO von Reprieve Cardiovascular. „Unsere geführte diuretische Therapie hat das Potenzial, einen ganz neuen Standard bei der Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz zu etablieren, indem sie den Ärzten maximale Flüssigkeitsentfernung ermöglicht und zugleich die Patienten vor negativen Nebenwirkungen aufgrund übermäßigen Flüssigkeitsverlustes schützt. Wir freuen uns, die Diskussionen mit führenden Anbietern auf diesem wichtigen Gebiet auf dem D-HF und ICI im Dezember fortzusetzen.“

Reprieve Cardiovascular verwendet die von RenalGuard Solutions™, Inc. vertriebene RenalGuard-Plattform. Um weitere Informationen über Reprieve Cardiovascular und deren geführte diuretische Therapie zu erhalten, empfehlen wir den Teilnehmern des ICI und D-HF, den Ausstellungsbereich auf jeder Konferenz zu besuchen.

Das Managementteam von Reprieve Cardiovascular ist außerdem vom 7. Januar bis 10. Januar 2019 bei der „37th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference“ in San Francisco, Kalifornien vertreten.

Über die geführte diuretische Therapie von Reprieve Cardiovascular

Die geführte diuretische Therapie von Reprieve Cardiovascular dient zum Flüssigkeitsmanagement während einer diuretischen Therapie bei Patienten mit akuter dekompensierter Herzinsuffizienz (ADHF), die außerdem eine Reihe von Symptomen im Zusammenhang mit dieser Erkrankung lindert. Die Therapie besitzt das Potenzial, ein präzises und vorhersehbares Management der Flüssigkeitsbilanz von Patienten zu ermöglichen, vor gefährlichem Flüssigkeitsungleichgewicht zu schützen, eine bessere Kontrolle der diuretischen Therapie zu garantieren und somit die diuretische Effizienz unter den Patienten zu verbessern. Zu den potenziellen Vorteilen gehören eine schnellere Entlastung bei gleichzeitigem Schutz der wichtigsten Organfunktionen, Verringerung der Symptome von CHF wie Atemnot, Aszites und Schwellungen, Verkürzung der Klinikaufenthaltsdauer, Reduzierung der Wiedereinweisungsrate sowie eine bessere Lebensqualität für Patienten.

Über Reprieve Cardiovascular

Reprieve Cardiovascular ist ein wegweisendes Unternehmen für medizinische Geräte, das sich auf innovative Flüssigkeitsmanagement-Technologien für Herzinsuffizienz spezialisiert hat. Die Reprieve-Technologie des Unternehmens wird derzeit zur Behandlung innovativen Flüssigkeitsmanagement getestet. Die Befähigung von Kliniken zur präzisen Kontrolle des Flüssigkeitsvolumens von Patienten führt nicht nur zur verbesserten kardialen Behandlung, sondern fördert die Entlastung von Patienten mit akuter dekompensierter Herzinsuffizienz (ADHF). Reprieve Cardiovascular, Inc. und RenalGuard Solutions, Inc. sind Tochtergesellschaften der CardioRenal Systems, Inc. Weitere Informationen finden Sie auf www.reprievecardio.com oder folgen Sie Reprieve Cardiovascular auf Twitter unter @ReprieveCardio.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181128005857/de/