ResMed übernimmt HEALTHCAREfirst, einen Anbieter von Software- und Dienstleistungen auf Cloud-Basis für häusliche Krankenpflege und Hospizpflege

ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD), ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Gesundheitslösungen, hat heute bekannt gegeben, dass es einen definitiven Vertrag zur Übernahme der in Privatbesitz befindlichen Firma HEALTHCAREfirst abgeschlossen hat, die Softwarelösungen und Dienstleistungen für Agenturen für häusliche Kranken- und Hospizpflege anbietet.

HEALTHCAREfirst bietet Software für elektronische Gesundheitsdokumentation (EHR), Abrechnungs- und Kodierungsdienste sowie fortschrittliche Analytik, mit der Agenturen für häusliche Kranken- und Hospizflege ihre klinischen, finanziellen und administrativen Prozesse optimieren können. HEALTHCAREfirst wird die bei ResMed vorhandenen Softwarelösungen von Brightree ergänzen, einem hundertprozentigen Tochterunternehmen, das zu den wichtigsten 100 IT-Unternehmen im Gesundheitswesen in den USA gehört.

„Die Segmente für häusliche Krankenpflege und Hospizpflege sind groß und wachsen schnell, was auf die steigende Prävalenz chronischer Erkrankungen und eine alternde Bevölkerung zurückzuführen ist, weshalb der Schwerpunkt zunehmend auf häusliche Pflege und andere preiswerte Pflegemöglichkeiten gelegt wird“, erklärte Raj Sodhi, Präsident des SaaS-Geschäfts bei ResMed. „Mit dem Lösungspaket von HEALTHCAREfirstkann ResMed dieser wachsenden Bevölkerung effiziente und wirksame Hilfe bieten, was den Patienten, ihren Familien, Agenturen und Kostenträgern zugute kommt.“

„Die Zusammenarbeit mit ResMed und dessen Ziel, Leben mit jedem Atemzug zu verändern, ist eine aufregende Chance für unser Team bei HEALTHCAREfirst, da unser gemeinsamer Auftrag auf der Verbesserung der Lebensqualität von Patienten außerhalb der von Krankenhäusern gebotenen Krankenpflege beruht“, meinte J. Kevin Porter, Präsident und CEO von HEALTHCAREfirst. „Wir sind der Ansicht, dass unsere kombinierten Ressourcen und Investitionsfähigkeiten eine noch stärkere Verbesserung für das Patientenerlebnis und die Geschäftsergebnisse unserer Kunden zur Folge haben werden, und dies zu einer Zeit, da sie unter steigendem Erstattungs- und aufsichtsrechtlichem Druck stehen.“

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht, aber die Transaktion wird keine großen Auswirkungen auf die konsolidierten finanziellen Ergebnisse von ResMed haben. Die Transaktion soll vor Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2019 von ResMed (30. September 2018) abgeschlossen sein, unterliegt dabei aber den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Über ResMed

ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD), ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Gesundheit mit mehr als 5 Millionen mit der Cloud verbundenen Geräten für die tägliche Fernüberwachung von Patienten, verändert mit jedem Atemzug das Leben von Menschen. Die preisgekrönten Geräte und Softwarelösungen des Unternehmens tragen zur Behandlung und zur Therapie von Schlafapnoe, chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen und anderen Erkrankungen der Atemwege bei. Das 6000 Mitglieder starke Team des Unternehmens setzt sich in mehr als 120 Ländern dafür ein, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, die Auswirkungen chronischer Krankheiten zu mindern und die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. ResMed.com

Über HEALTHCAREfirst

HEALTHCAREfirst bietet Technologien und Dienstleistungen auf Cloud-Basis zur Verbesserung des geschäftlichen und klinischen Betriebs für Tausende von Anbietern von häuslicher Kranken- und Hospizpflege in den USA. Als einer der wachstumsstärksten Anbieter seiner Art bietet das Unternehmen mit Sitz in Springfield (Missouri) Software für die Verwaltung von Agenturen und Kliniken, ausgelagerte Einnahmezyklusverwaltung (Abrechnung, Kodierung und OASIS-Prüfung), CAHPS-Umfragen und fortschrittliche Analytik in verschiedensten Kombinationen. Das breite Angebot an Lösungen von HEALTHCAREfirst bietet Agenturen eine einzige Quelle zur Verbesserung der Patientenpflege und der betrieblichen Effizienz, zur Steigerung der Rentabilität und zur Vereinfachung der CMS-Compliance. Mit HEALTHCAREfirst können sich Agenturen den Patienten statt dem Papierkrieg widmen. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +1.800.841.6095 oder unter healthcarefirst.com.

