ResMed veranstaltet am 4. April 2019 ein Investoren-Meeting

ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD) gab heute bekannt, dass es am Donnerstag, den 4. April, ein Investoren-Meeting veranstalten wird, um die jüngsten Übernahmen des Unternehmens, bestehende Joint Ventures und die Strategie im Bereich der Beatmungstechnik und außerklinischer Software zu diskutieren.

eingesehen werden. Der Platz für die Veranstaltung ist begrenzt und daher ist die persönliche Anwesenheit nur auf Einladung möglich.

Die Präsentationen auf dem Investoren-Meeting werden über einen Live-Webcast übertragen, auf den Sie auf http://investor.resmed.com zugreifen können. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird auf unserer Website ca. zwei Stunden nach dem Webcast zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird etwa zwei Stunden nach dem Webcast eine Telefonwiedergabe verfügbar sein. Diese wird etwa ein Jahr lang zugänglich sein.

Über ResMed

ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD) leistet Pionierarbeit auf dem Gebiet innovativer Lösungen, die Menschen durch entsprechende Therapien Krankenhausaufenthalte ersparen und sie befähigen, ein gesünderes Leben zu führen und eine höhere Lebensqualität zu erzielen. Unsere über die Cloud vernetzten medizinischen Geräte verändern grundlegend die Versorgung von Menschen mit Schlafapnoe, COPD und anderen chronischen Erkrankungen. Unsere umfassenden außerklinischen Software-Plattformen unterstützen medizinische Fach- und Pflegekräfte, die Personen dabei helfen, in ihrem eigenen Zuhause oder in ihrer gewählten Pflegeumgebung gesund zu bleiben. Durch die Bereitstellung einer besseren Versorgung steigern wir die Lebensqualität, mindern die Auswirkungen von chronischen Erkrankungen und reduzieren die Kosten für Verbraucher und Gesundheitssysteme in mehr als 120 Ländern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie ResMed.com und folgen Sie @ResMed.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190321005813/de/