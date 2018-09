Rheinische Post: Adler freut sich auf Arbeit im Bundesinnenministerium

Düsseldorf - Nach der Einigung in der Personalie von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat Staatssekretär Gunther Adler (SPD) seine Freude darüber geäußert, weiterhin im Bundesinnenministerium tätig sein zu können. "Nach dem guten Wohngipfel in der vergangenen Woche liegt nun sehr ...

Düsseldorf - Nach der Einigung in der Personalie von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat Staatssekretär Gunther Adler (SPD) seine Freude darüber geäußert, weiterhin im Bundesinnenministerium tätig sein zu können. "Nach dem guten Wohngipfel in der vergangenen Woche liegt nun sehr viel Arbeit vor uns", sagte Adler der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). "Ich freue mich, dass ich an der Umsetzung aktiv mitwirken kann", sagte der für die Baupolitik zuständige Beamte. Am Sonntagabend hatten sich Angela Merkel, Horst Seehofer und Andrea Nahles, die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD, darauf geeinigt, dass Maaßen nun doch nicht Staatssekretär, sondern Berater im Ressort von Innenminister Seehofer werden soll. Ursprünglich wollte Seehofer Gunther Adler in den einstweiligen Ruhestand versetzen, um Maaßen holen zu können.

OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2

Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621