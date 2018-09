Rheinische Post: Beitrag für die Unionsfraktion leisten

Düsseldorf - Grosse-Brömer: In herausfordernden Zeiten kann ich weiterhin meinen Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), stellt sich nach anfänglicher Zurückhaltung voll hinter den neuen Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. Er freue sich, dass Brinkhaus der CDU/CSU- ...

Düsseldorf - Grosse-Brömer: In herausfordernden Zeiten kann ich weiterhin meinen Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), stellt sich nach anfänglicher Zurückhaltung voll hinter den neuen Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. Er freue sich, dass Brinkhaus der CDU/CSU-Fraktion seine Wiederwahl als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer vorschlage, sagte Grosse-Brömer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Ich freue mich darüber, diese verantwortungsvolle Aufgabe erneut übernehmen zu können. In herausfordernden Zeiten kann ich damit weiterhin meinen Beitrag leisten für eine starke und erfolgreiche Arbeit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion", betonte er. Vor der Wahl des Fraktionsvorsitzenden hatte er am Dienstag gesagt, dass er erfolgreich mit Volker Kauder zusammengearbeitet habe und dies gern fortsetzen würde. Nach der Abwahl Kauders am Dienstag war die Wahl des Parlamentarischen Geschäftsführers, der eine Vertrauensstellung zum Fraktionschef hat, verschoben worden. Dem Vernehmen nach will Brinkhaus mit der Entscheidung für Kontinuität durch Grosse-Brömer die Fraktion stabilisieren.

OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2

Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621