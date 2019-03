Rheinische Post: Ex-Nationalspielerin Grings wird Trainerin von Regionalligist Straelen

Düsseldorf - Inka Grings wird Trainerin des SV Straelen in der Herren-Regionalliga West. Nach Informationen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag) soll die 40-Jährige spätestens am Dienstag beim Tabellen-13. vorgestellt werden. Grings trainiert damit als erste Frau einen Fußballklub ...

Düsseldorf - Inka Grings wird Trainerin des SV Straelen in der Herren-Regionalliga West. Nach Informationen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag) soll die 40-Jährige spätestens am Dienstag beim Tabellen-13. vorgestellt werden. Grings trainiert damit als erste Frau einen Fußballklub aus den obersten vier Ligen. Bislang war Imke Wübbenhorst als Trainerin des niedersächsischen Fußball-Fünftligisten BV Cloppenburg die Pionierin in dem Bereich. Straelen, der Verein vom Niederrhein, steckt mitten im Abstiegskampf. Nachdem sich der Verein am Donnerstag nach der 0:1-Niederlage beim Tabellenletzten TV Herkenrath von Trainer Marcus John getrennt hatte, war der Weg für die Düsseldorferin frei. Der Kontakt zu Grings war über die deutsche Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg entstanden. Deren Mann Hermann Tecklenburg ist Mäzen des Klubs.

