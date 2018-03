Rheinische Post: Gasreserve sinkt wegen Kälte auf niedrigsten Wert seit fünf Jahren

Düsseldorf - Wegen der lang anhaltenden Kältewelle sind die deutschen Gasspeicher so leer wie zuletzt vor fünf Jahren. Das geht aus Daten der EU-Gasspeicherbehörde GIE hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) vorliegen. Demnach sind die unterirdischen Speicher derzeit ...

Düsseldorf - Wegen der lang anhaltenden Kältewelle sind die deutschen Gasspeicher so leer wie zuletzt vor fünf Jahren. Das geht aus Daten der EU-Gasspeicherbehörde GIE hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) vorliegen. Demnach sind die unterirdischen Speicher derzeit nur noch zu 24,3 Prozent gefüllt. Das ist der geringste Wert seit fünf Jahren. Nur im April 2013 lag der Wert mit rund 18 Prozent noch darunter. Das Problem: Ab einem Füllstand von etwa 20 Prozent drohen die Speicher wegen des geringen Drucks Schaden zu nehmen - beispielsweise durch eindringendes Wasser. Die Betreiber könnten gezwungen sein, die Abgabe von Gas etwa an Heizkraftwerke einzustellen. Zum Jahreswechsel waren die Speicher noch zu 66 Prozent gefüllt, Anfang Februar waren es immerhin mehr als 50 Prozent. Die Grünen sehen Handlungsbedarf der Bundesregierung. Fraktionsvize Oliver Krischer sagte: "Es ist unverständlich, weshalb die Befüllung der Gasspeicher nur nach Marktpreissignalen, nicht aber nach Versorgungssicherheitsaspekten geschieht." Die große Koalition müsse handeln. "Der Bundesrat hat hierzu klare Beschlüsse und fordert eine nationale Erdgasreserve." Krischer forderte einen Ausbau erneuerbarer Energien, um von fossilen Energieträgern unabhängig zu werden.

www.rp-online.de

OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2

Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621