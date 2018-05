Rheinische Post: Grüne drohen im Bamf-Skandal nun doch mit Untersuchungsausschuss

Düsseldorf - Die Grünen haben im Skandal um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen achtseitigen Fragenkatalog an das Bundesinnenministerium geschickt, der bei der Sondersitzung des Innenausschusses am kommenden Dienstag beantwortet werden soll. "Das Innenministerium wäre gut beraten, unsere Fragen auch zu ...

Düsseldorf - Die Grünen haben im Skandal um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen achtseitigen Fragenkatalog an das Bundesinnenministerium geschickt, der bei der Sondersitzung des Innenausschusses am kommenden Dienstag beantwortet werden soll. "Das Innenministerium wäre gut beraten, unsere Fragen auch zu beantworten. Andernfalls könnte doch ein Untersuchungsausschuss notwendig sein", sagte die flüchtlingspolitische Sprecherin der Fraktion, Luise Amtsberg, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Uns reicht es nicht, nur zu hören dass Dienstanweisungen missachtet wurden und Asylbescheid unrechtmäßig seien. Wir wollen konkret wissen, was falsch gelaufen ist", sagte Amtsberg. Unter anderem wollen die Grünen in dem Fragenkatalog wissen, wer wann was wusste und möglicherweise nicht reagiert hat. Zur Ausschusssitzung am Dienstag sollen Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Bamf-Chefin Jutta Cordt erscheinen.

