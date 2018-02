Rheinische Post: Klöckner: Jünger und weiblicher ist kein Wert an sich

Düsseldorf - CDU-Vize-Chefin Julia Klöckner sieht in Merkels Kabinettsliste ein strategisches Signal für die Zukunft der CDU. "Jünger und weiblicher alleine - das ist kein Wert an sich", sagte Klöckner der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Die Mischung macht ...

Düsseldorf - CDU-Vize-Chefin Julia Klöckner sieht in Merkels Kabinettsliste ein strategisches Signal für die Zukunft der CDU. "Jünger und weiblicher alleine - das ist kein Wert an sich", sagte Klöckner der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Die Mischung macht es. Angela Merkel zeigt mit dieser Kabinettsliste, dass sie über den Tag hinaus denkt", sagte Klöckner. Selbst bei schwierigen Entscheidungen, für verdiente Minister neue Kräfte in ihr Regierungsteam zu holen, habe sie Fingerspitzengefühl bewiesen und Brücken gebaut.

