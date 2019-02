Rheinische Post: Kommentar: Nur noch Luft nach oben

Düsseldorf - Von Kristina Dunz: Der Wohnungsmangel in großen Städten zwingt zu neuen Wegen. Nach oben. Ältere Häuser sollen weiter aufgestockt, Parkhausdächer in Kindergärten und Bürogebäude in großzügige Wohnungen umgewandelt werden. Verdichtung heißt das Zauberwort. Die Frage ist nur, ob jene davon ...

Düsseldorf - Von Kristina Dunz: Der Wohnungsmangel in großen Städten zwingt zu neuen Wegen. Nach oben. Ältere Häuser sollen weiter aufgestockt, Parkhausdächer in Kindergärten und Bürogebäude in großzügige Wohnungen umgewandelt werden. Verdichtung heißt das Zauberwort. Die Frage ist nur, ob jene davon profitieren, die es am schwersten haben, eine Wohnung zu finden: die mit dem kleinen Geldbeutel. Die Dachgeschosswohnungen werden "Premium-Flächen" sein: Weiter Blick, Sonne garantiert, dem Himmel ein Stück näher als die, die weiter unten mehr Dunkelheit erleben. Auch finanziell. Für die Neubauten auf den Dächern fallen zwar keine Grundstückspreise mehr an, doch die Ausstattung soll exklusiv sein. Menschen, die sich das leisten können, kommen aus Wohnungen, die schon teurer sind. Die Rechnung, dass diese dann frei würden für Familien mit niedrigerem Einkommen und Mieten stabil blieben oder sogar gesenkt werden würden, wirkt naiv. Eines ist aber auch richtig: Bauvorschriften müssen reduziert und Genehmigungsverfahren erleichtert werden. Der Fristen- und Verbote-Dschungel muss gelichtet werden. Sonst kann jede neue Idee schnell kaputtgeplant werden, selbst wenn sie eine noch so sichere Statik hat. Auch hier ist Luft nach oben.

