Düsseldorf - Der Satiriker Martin Sonneborn will mit seiner Partei Jugendlichen ein Gegenagabot zu rechten Strukturen bieten. "Wir erhalten viele Reaktionen, junge Leute politisieren sich über lustige Plakate und Videos. Das halte ich für enorm wichtig, dass man als Pubertierender in Cottbus, Wittenberg oder Dortmund von der PARTEI ein Gegenangebot zu den rechten Strukturen serviert bekommt, die dort Überhand nehmen", sagte Sonneborn der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "In Zeiten, in denen es kein Geld für Jugendzentren und Kultur gibt, bieten wir den Leuten etwas an. Viele entwickeln darüber ein Interesse für Politik. Und sogar für das Europaparlament." Bei der Europawahl 2014 wurde Sonneborn als Spitzenkandidat der Partei Die PARTEI, deren Bundesvorsitzender er ist, zum Mitglied des Europäischen Parlaments gewählt.

