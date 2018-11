Rheinische Post: Post-Wagen tanken wegen Tankstellenkrise häufiger

Düsseldorf - Die aktuellen Engpässe an Tankstellen in Deutschland und speziell in NRW alarmieren auch die Deutsche Post. Das Unternehmen, das den größten privaten Fuhrpark in Deutschland betreibt, hat vorbeugend die Empfehlung an seine Fahrer ausgegeben, häufiger zu tanken und auch ...

Düsseldorf - Die aktuellen Engpässe an Tankstellen in Deutschland und speziell in NRW alarmieren auch die Deutsche Post. Das Unternehmen, das den größten privaten Fuhrpark in Deutschland betreibt, hat vorbeugend die Empfehlung an seine Fahrer ausgegeben, häufiger zu tanken und auch mit halbgefülltem Tank schon nachzutanken. Das berichtet die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Dienstag) unter Verweis auf eine Auskunft des Unternehmens. Die Auslieferungen im Weihnachtsgeschäft sieht die Post aber nicht bedroht: "Es ist bislang noch zu keinen Ausfällen von Zustellung oder Fahrten gekommen. Weihnachtspakete sind nach aktueller Einschätzung nicht gefährdet", hieß es.

