Rheinische Post: Spahn: Bruch der Koalition wäre unverantwortlich

Düsseldorf - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will im Falle seiner Wahl zum CDU-Vorsitzenden im Schulterschluss mit Kanzlerin Angela Merkel an der Koalition mit der SPD festhalten und nicht auf Neuwahlen dringen. "Ich hielte einen Bruch der Koalition und Neuwahlen für unverantwortlich", sagte Spahn der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Kein Wähler könnte nachvollziehen, wenn die Koalition wegen Streitigkeiten zwischen CDU-Chef und christdemokratischer Kanzlerin zerbrechen würde. "Ich kann mir sehr gut eine Zusammenarbeit mit Angela Merkel vorstellen. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir arbeiten auch jetzt schon vertrauensvoll zusammen. Ich denke, das sieht sie genauso." Er würde nicht als Erstes darauf schielen, auch Kanzler zu werden. "Wichtig ist: Ich habe Zeit. Wenn ich Parteichef bin, hätte ich nicht sofort das nächste Amt im Blick." Die CDU brauche die volle Aufmerksamkeit. Davon habe sie in den vergangenen Jahren zu wenig gehabt.

