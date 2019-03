RIB Software SE unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag mit Heinz von Heiden

RIB Software SE, DE000A0Z2XN6

26. März 2019

RIB Software SE unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 05 / 2019) mit Heinz von Heiden

Stuttgart, Deutschland, 26. März 2019. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Technologie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser bekannt.

Das 1931 gegründete Unternehmen mit Sitz in Isernhagen gilt mit mehr als 48.000 gebauten Häusern in Deutschland und Schweiz als einer der führenden Anbieter von Massivhäusern. Heinz von Heiden ist Spezialist für den Bau von massiven Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Das Fundament für den Erfolg bildet die individualisierbare Systemarchitektur.

Bente Boll, Leiterin Entwicklung bei der Mensching GmbH, einem Unternehmen der Heinz von Heiden-Unternehmensgruppe: "Seit einigen Jahren arbeiten wir bereits in verschiedenen Bereichen wie dem 5D-Planen und -Bauen mit den iTWO-Lösungen der RIB. Darüber hinaus entstand mit den Kollegen aus Stuttgart eine Technologiepartnerschaft, in der wir gemeinsam an der Entwicklung einer CRM- und ERP Portallösung gearbeitet haben. Bei der Evaluierung einer modernen und innovativen Lösung, die nun auch unsere Prozesse auf der Baustelle optimieren soll, lag die Entscheidung nahe, die mobile Komponente der iTWO-Plattform - "iTWOsc site control" - für Heinz von Heiden zum Einsatz zu bringen."

Über Heinz von Heiden

Heinz von Heiden ist einer der erfolgreichsten Massivhaus-Anbieter Deutschlands. Über 275 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mehr als 250 Heinz von Heiden lizenzierte Vertriebspartner in Deutschland und der Schweiz sind für die Wohnträume der Kunden im Einsatz. In den Kompetenzzentren mit insgesamt über 5.000 m² Ausstellungsfläche, rund 40 Musterhäusern sowie diversen Stadtbüros in Deutschland und der Schweiz bietet das Unternehmen Beratung und Betreuung unserer Kunden auf höchstem Niveau.

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 1.200 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

