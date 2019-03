RIB Software SE unterzeichnet einen Phase-III-Auftrag zur Unterstützung eines großen US-Flughafens mit Consulting-Dienstleistungen

RIB Software SE, DE000A0Z2XN6

11. März 2019

RIB Software SE unterzeichnet einen Phase-III-Auftrag (Nr. 02 / 2019) zur Unterstützung eines großen US-Flughafens mit Consulting-Dienstleistungen

Stuttgart, Deutschland, 11. März 2019. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technologie, gab heute den Abschluss eines Phase-III-Auftrags zur Unterstützung eines großen US-Flughafens mit Consulting-Dienstleistungen bekannt.

Die Professional Services-Mitarbeiter von RIB werden Informationen hinsichtlich Kalkulationen vor der Bauausführung, dem Nachtragsmanagement und Risikomanagement, der Qualitätssteuerung und bezüglich des Notfallmanagements für das Capital Improvement Programm eines Großflughafens zur Verfügung stellen. Das RIB-Team greift dabei auf führende Methoden und Technologie von RIB zurück, um die auf Führungsebene benötigten Informationen für die Validierung des Programms zu ermitteln. RIB wird dem Kunden darüber hinaus Marktinformationen über Trends und andere wichtige Einflussfaktoren zur Verfügung stellen.

Suzanne Moltzen, CEO von RIB U.S.COST: "Wir freuen uns sehr, dass wir als Partner für dieses Großprojekt ausgewählt wurden. Wir werden den Flughafen mit unserer umfassenden Consulting-Kompetenz und modernster Technologie unterstützen, um den angestrebten Capital Improvement Plan so effizient und kostengünstig wie möglich umzusetzen. Dieser Phase-III-Auftrag ist ein großer Erfolg für das US-Team von RIB."

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 1.200 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

