Rimini Street baut Investitionen und Geschäftstätigkeit in Asien-Pazifik aus

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte, gab heute bekannt, mit der Gründung seiner neuen Tochtergesellschaft Rimini Street New Zealand Limited und der Eröffnung seines neuen Büros in Auckland seine Aktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum erweitert zu haben, um der wachsende Nachfrage nach den erstklassigen, extrem reaktionsschnellen Supportleistungen von Rimini Street in Neuseeland nachzukommen. Die Erweiterung von Rimini Street wurde bei einer Galaveranstaltung im The Northern Club in Auckland bekannt gegeben, zu der Kunden, lokale IT-Führungskräfte und der Ehrengast, Botschafter Scott P. Brown, der US-Botschafter in Neuseeland, von Andrew Powell, General Manager für Asia-Pacific bei Rimini Street, und Führungskräften von Rimini Street empfangen wurden.

Rimini Street launches subsidiary in New Zealand, hires staff and opens new office in Auckland (Photo: Business Wire)

Steigende Nachfrage nach IT-Optimierung und einer geschäftsorientierten IT-Roadmap

Rimini Street gründete seine neue Tochtergesellschaft als Antwort auf den zunehmenden Bedarf an Software-Support-Lösungen in der Region, die zur Optimierung der IT-Ausgaben beitragen und es ermöglichen, erhebliche Mittel für Unternehmenstransformationsinitiativen bereitzustellen. Rimini Street betreut bereits fast 50 Kunden mit Standorten in Neuseeland, darunter die lokalen Marken James Pascoe, Spark, 2Degrees Mobile, Refining New Zealand und The University of Auckland.

Durch den Wechsel zum Rimini Street-Support vom Anbieter-Support haben diese Unternehmen bis zu 90 Prozent der Gesamtwartungskosten ihrer SAP- und Oracle-Software eingespart und können ihre aktuellen ERP-Versionen ab dem Zeitpunkt des Support-Wechsels mindestens 15 Jahre ohne erzwungene Upgrades ausführen. Kunden von Rimini Street profitieren auch von dem flexiblen, erstklassigen Unternehmenssoftware-Support-Modell, einschließlich des branchenführenden Service Level Agreement (SLA) mit einer Reaktionszeit von 15 Minuten für alle kritischen Fälle der Priorität 1. Darüber hinaus wird jedem Kunden ein Primary Support Engineer (PSE) mit durchschnittlich 15 Jahren Erfahrung mit seinem jeweiligen Unternehmenssoftwaresystem zugeteilt, unterstützt von einem Team technischer Experten. Durch den Wechsel ihres Supports zu Rimini Street können Unternehmen mit Hilfe einer „Business-Driven Roadmap“-Strategie die Kontrolle über ihre IT-Roadmaps zurückerlangen, die im Vergleich zur Anbieter-Roadmap weitaus mehr Flexibilität und Wert bietet, damit sich CIOs darauf konzentrieren können, Wert und Wettbewerbsvorteile für Wachstum zu schaffen.

„Neuseeländische Unternehmen, sowohl öffentliche als auch private, geben jedes Jahr Hunderte Millionen Dollar für den jährlichen Support und die Wartung ihrer Unternehmenssoftware aus, diese erheblichen Ausgaben bringen jedoch kaum Gewinne“, so Andrew Powell, General Manager, Asia-Pacific bei Rimini Street. „Unsere Gespräche mit CIOs konzentrieren sich darauf, wie wir ihnen helfen können, die Gesamtbetriebskosten ihrer stabilen, ausgereiften Unternehmenssysteme als Teil eines Hybrid-Computing-Modells und einer geschäftsorientierten Roadmap stark zu senken, wodurch wir in der Region steigende Nachfrage erfahren. Mit Rimini Street können Unternehmen sich aus dem scheinbar endlosen Upgrade-Zyklus befreien, den die Anbieter-Roadmap vorgibt – ein teurer und aufwendiger Weg für Unternehmen, um umfassende Unterstützung zu erfahren. Mit unserem neuen Standort in Auckland können wir Unternehmen in Neuseeland besser unterstützen, die ihre Ausgaben für Software-Support senken und die Kontrolle über ihre IT-Roadmaps zurückerlangen wollen.“

Region läuft Gefahr, bei Innovationen „zurückzufallen“

Neue Forschungen von Vanson Bourne im Auftrag von Rimini Street haben ergeben, dass Unternehmen in der ANZ-Region in den nächsten 12 Monaten den zweitgeringsten Betrag weltweit für IT-Innovationen ausgeben wollen und sie planen, ihre IT-Innovationsausgaben in den 12 Monaten nach der Umfrage um nur 6,31 % zu erhöhen, deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt von 10,94 %.

„Neuseeland ist bekannt für Innovationen, läuft aber Gefahr, hinter den Rest der Welt zurückzufallen“, so Powell weiter. „Neuseeländische CIOs wissen, wie wichtig es ist, ihr IT-Budget für mehr als den täglichen Betrieb zu verwenden. Aufgrund des Budgetdrucks bei Betriebskosten und der Notwendigkeit, in Innovationen zu investieren, müssen CIOs bestehende Supportvereinbarungen neu bewerten und bessere Software-Supportoptionen erkunden, um eine höhere Kapitalrendite zu erzielen. Rimini Street ermöglicht es CIOs in Neuseeland, erhebliche Einsparungen zu erzielen und diese Mittel für wichtige Innovationsinitiativen zu nutzen.“

Eine Zusammenfassung der Umfrage, „Der Stand der Innovationen: Prioritäten und Herausforderungen“ (The State of Innovation: Priorities and Challenges) können Sie hier als eBook herunterladen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (NASDAQ: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen ihrer Gesamtwartungskosten von bis zu 90 Prozent. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.700 Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und sonstige Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen weltweit haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com/, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (C-RMNI)

