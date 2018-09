Rimini Street erhält australische Single Touch Payroll-Zertifizierung

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen und führender Anbieter von Supportdienstleistungen für Oracle und SAP-Softwareprodukte, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Single Touch Payroll (STP)-Zertifizierung des Australian Taxation Office (ATO) der australischen Regierung für PeopleSoft Global Payroll und SAP HCM Payroll erhalten hat. Durch die neue Zertifizierung können die australischen Kunden von Rimini Street dem ATO ihre Gehaltsabrechnungsdaten über ein „Zahlungsereignis“ entweder am oder vor dem Zahltag einreichen. Die Abteilung für Steuern, Recht und behördliche Verordnungen von Rimini Street hat den komplexen, strengen Qualifikationsprozess mit der ersten Einreichung für sowohl PeopleSoft- als auch SAP-Softwareprodukte erfolgreich durchlaufen - weit vor der vom ATO definierten Frist.

Rimini Street Obtains Australian Single Touch Payroll Certification (Photo: Business Wire)

Herausragender Service Support für kritischen Zertifizierungsprozess

Alle Unternehmen mit 20 oder mehr Mitarbeitern müssen unter STP Meldungen machen, um die australischen Steuergesetze zu befolgen. Das Ziel von STP ist die effektive Gestaltung der Meldung von Gehaltsabrechnungsinformationen an das ATO. Unternehmen müssen infolge der Änderung jedes Mal, wenn ein Unternehmen seine Mitarbeiter bezahlt (und nicht am Ende jedes Finanzjahres) Zahlungen wie Löhne und Gehälter, Einbehaltung von Steuern bei Lohnzahlungen („Pay as you go“, PAYG) und Pensionsinformationen ihrer Gehaltsabrechnungslösung melden.

„Die australische Steuerbehörde hat die neuen Meldepflichten von Single Touch Payroll vorgegeben und daher mussten wir sicherstellen, dass unsere Systeme die Anforderungen vollständig erfüllen,“ so John Brizee, SAP-Manager bei Golding Contractors. „Rimini Street hat das STP-Update für unsere SAP-Gehaltsabrechnungsanwendung bereitgestellt. Das Update wurde weit vor der Frist des ATO vom 1. Juli 2018 installiert, getestet und war vor dieser Frist einsatzbereit.“

Rimini Street führte achtzehn Monate vor der Frist vom 1. Juli 2018 einen umfassenden Prozess ein, um mit der Vorbereitung der Kunden auf diesen neuen Meldestandard zu beginnen. Das Unternehmen absolvierte drei grundlegende vom ATO definierte Überprüfungsschritte – einen detaillierten Sicherheitsfragebogen, Ausführung der Testsuite des ATO zur Konformität und schließlich die Produktüberprüfungstests – und erreichte die STP-Zertifizierung für PeopleSoft-Softwareprodukte dadurch im Mai 2018 und für SAP-Produkte im Juni 2018.

„STP ist die größte Veränderung bei der australischen Gehaltsabrechnung in der jüngeren Vergangenheit“, so Paul Henville, Group Vice President, Global Product Delivery. „Durch den Erhalt der STP-Zertifizierung für unsere PeopleSoft- und SAP-Kunden können wir sicherstellen, dass ihre Systeme für diese große Veränderung bei der Gehaltsabrechnungsmeldung unterstützt sind und alle Vorschriften befolgen. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie Rimini Street stets sorgfältig und proaktiv arbeitet und bei sich ständig ändernden steuerlichen, rechtlichen und behördlichen Anforderungen stets zu den Ersten gehört, die reagieren. Besonders STP war eine der komplexesten Anforderungen, mit der wir uns auseinandersetzen mussten und dennoch konnten wir diese Anforderung vor den Original-Softwareanbietern erfüllen.“

Die Liste der für STP zertifizierten Anbieter finden Sie unter http://www.sbr.gov.au/products-register/sbr-product-register-full-list

Branchenführende Forschung und Technologie für Steuern, Gesetze und Regulierungen

Das steuerrechtliche, gesetzliche und regulatorische Strategie- und Scoping-Team (Festlegung des Untersuchungsrahmens) von Rimini Street besteht aus erfahrenen Steuerexperten, Anwälten und internationalen Fachkräften zu steuerrechtlichen, gesetzlichen und regulatorischen Anliegen, die eine fortschrittliche Technologie sowie zahlreiche staatliche und private Quellen nutzen, um steuerrechtliche, gesetzliche und regulatorische Änderungen überwachen, zusammenstellen und überprüfen zu können.

Rimini Street beteiligt sich darüber hinaus an und ist Mitglied von vielen bedeutenden steuerrechtlichen, gesetzlichen und regulatorischen Verbänden überall auf der Welt, einschließlich amerikanischen, kanadischen, britischen und australischen Gehaltsverbänden, der American Bar Association Section of Taxation, der Financial Executives International Association, dem Tax Council und dem Tax Executives Institute. Die innovative Kombination von Technologie, einer bewährten Methodik und ISO 9001-Qualitätsprozessen garantiert durchweg einen schnellen „Legislature-to-Live“-Lieferzyklus für SM-Aktualisierungen, sowie die besten Ergebnisse der Branche.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen von bis zu 90 % ihrer gesamten Wartungskosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.620 Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen weltweit haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (C-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Fakten, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise“, „sollte“, „würde“, „planen“, „beabsichtigen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“, „anstreben“, „weiterhin“, „zukünftig“, „werden“, „erwarten“, „Prognose“ oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die fortlaufende zukünftige Einbeziehung in den Russell 2000 Index, Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätzen sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen in Rechtsstreitigkeiten oder staatliche Untersuchungen; der endgültige Betrag und der Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem Rechtsstreit; unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital aufzubringen oder bestehende Verbindlichkeiten zu günstigen Bedingungen zu refinanzieren; die Bedingungen und Auswirkungen unserer 13,00 %-Vorzugsaktien der Serie A; Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst eingeführten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security sowie Services für Salesforce-Sales-Cloud und Service-Cloud-Produkte; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; und die Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von Beteiligungspapieren von Rimini Street, einschließlich seiner Stammaktien und Vorzugsaktien. Weiterhin gehören zu diesen Risiken und Ungewissheiten jene, die unter der Überschrift „Risk Factors“ in dem am 9. August 2018 eingereichten Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q erörtert werden, dessen Offenlegungen jene unter der Überschrift „Risk Factors“ in dem am 15. März 2018 auf Formblatt 10-K eingereichten Jahresbericht von Rimini Street ergänzen und bestätigen und regelmäßig durch die zukünftigen Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K sowie anderen Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street eine diesbezügliche Verpflichtung ausdrücklich ab, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2018 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180920005961/de/