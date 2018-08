Rimini Street erzielt fehlerfreies ISO 9001-Audit im siebten Jahr hintereinander

Rimini Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im siebten Jahr hintereinander ein fehlerfreies ISO 9001-Audit mit null Nicht-Konformitäten erzielen konnte. Rimini Street verdiente die neueste ISO 9001:2015-Zertifizierung für seine preisgekrönte Bereitstellung von globalem Unternehmenssoftware-Support, einschließlich: Kunden-Onboarding und Kontenmanagement, Produktsupport für von Anbietern erstellten Code und für benutzerspezifischen Kunden-Code, Fix-Entwicklung und Bereitstellung, sowie Forschung, Entwicklung und Vertrieb von weltweiten Steuer-, Rechts- und Vorschriften-Updates.

Rimini Street Achieves Flawless ISO 9001 Audit for Seventh Consecutive Year (Photo: Business Wire)

Bestimmung des Industriestandards für Kundenservice

Rimini Streets ISO-Zertifikat ist Teil des Engagements des Unternehmens die klassenbesten Verfahren zu entwickeln und auszuführen, um sicherzustellen, dass die Kunden stets hochwertigen und ultraschnellen Service erhalten. Die ISO 9001:2015-Bewertung konzentriert sich auf eine breite Palette von Anforderungen, einschließlich: Einsatz des Managements für Qualität, Kundenfokus, ausreichende Unternehmensressourcen, Mitarbeiterschulung, Prozessmanagement, Qualitätsplanung, Design, Einkauf, Prozessüberwachung und Messung.

Das ISO-Zertifikat gilt in der Branche als der Industriestandard für Qualitätsmanagementsysteme und verlangt die Bewertung durch ein unabhängiges, akkreditiertes Audit-Organ. Der unabhängige Auditor von Rimini Street für ISO 9001 ist die National Standards Authority of Ireland (NSAI). Der von der NSAI ausgeführte Zertifizierungsprozess bestätigt, das detaillierte Prozesse für die relevanten Geschäftsbereiche überprüft, kontinuierlich überwacht und verbessert werden, um sicherzustellen, dass die Services und Leistungen fortwährend mit Exzellenz geliefert werden. Rimini Streets interne Audit & Compliance Framework Organisation beaufsichtigt alle Qualitätsmanagementsysteme und die Prozess-Compliance, einschließlich dem Management von regelmäßigen Audits der Prozess-Compliance sowohl durch seine internen als auch externen Auditoren.

Rimini Street ist auch ein ISO 27001-zertifizierter Anbieter von unabhängigen Supportservices für Unternehmenssoftware und kann auf fünf Jahre hintereinander erzielte, fehlerfreie ISO 27001-Audits mit null Nicht-Konformitäten verweisen. ISO/IEC 27001:2013 spezifiziert die Voraussetzungen für die Einrichtung, Implementierung, Wartung und kontinuierliche Verbesserung eines Informationssicherheitsmanagementsystems innerhalb des Kontextes der Organisation. Unter die Zertifizierung von Rimini Street fällt die globale Erbringung von Wartungsservices für Drittanbieter-Software, darunter Client Onboarding (je nach unterstützter Produktlinie), Support Services und Kundenbetreuung. Das Rimini Street Security Management Framework, enthält gemäß der ISO 27001:2013-Compliance, Verfahren, Richtlinien und Methoden, die bestimmen, wie Rimini Street Mitarbeiter auf Kundeninformationen zugreifen, diese behandeln und schützen.

„Die Nutzung der ISO-Prozesse als Rahmenwerk ermöglicht uns, schnell und methodisch rund um die Welt zu skalieren und uns zugleich an Prozesskontrollen zu halten; die Einhaltung der ISO-Standards stellt sicher, dass unsere Kunden stets zuverlässigen, außerordentlichen Service und hochwertige Leistungen erhalten“, erklärte Steven Salaets, Senior Vice President und CIO, Global Security & Compliance, Rimini Street. „Rimini Street war das erste Drittpartei-Supportunternehmen für Unternehmenssoftware, das die ISO 9001- und ISO 27001-Zertifizierungen erhielt, wodurch es dem Unternehmen möglich war, viele Jahre lang, ausgereifte ISO-Prozesse zum Vorteil seiner globalen Kundenbasis zu verwenden. Rimini Streets ISO-Systeme tragen zum Support aller unserer Produktreihen, sowie komplexer Steuer-, Rechts- und Vorschriftenentwicklung und Lieferung bei.“

Über ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 definiert die Kriterien für ein Qualitätsmanagementsystem. Es kann von jeder Organisation verwendet werden, ganz gleich, ob klein oder groß und unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich. Tatsächlich gibt es über eine Million Unternehmen und Organisationen in über 170 Ländern mit ISO 9001-Zertifizierung.

Dieser Standard basiert auf einer Reihe von Prinzipien des Qualitätsmanagements, einschließlich starkem Kundenfokus, der Motivation und Einbeziehung der oberen Unternehmensführung, dem Prozessansatz und kontinuierlicher Verbesserung. Die Verwendung von ISO 9001:2015 hilft sicherzustellen, dass die Kunden stets hochwertige Produkte und Dienstleistungen erhalten, was wiederum zu vielen Geschäftsvorteilen für den Kunden führt. Die ISO International Standards stellen sicher, dass Produkte und Services sicher, zuverlässig und von hochwertiger Qualität sind. Für die Geschäftswelt stellen sie strategische Tools dar, die Kosten senken, indem sie Abfall und Fehler minimieren und die Produktivität erhöhen. Sie helfen Unternehmen, auf neue Märkte zuzugreifen, bieten Entwicklungsländern dieselben Chancen und fördern freien und fairen globalen Handel.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen von bis zu 90 % ihrer gesamten Wartungskosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.620 Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen weltweit haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (C-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Fakten, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise“, „sollte“, „würde“, „planen“, „beabsichtigen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“, „anstreben“, „weiterhin“, „zukünftig“, „werden“, „erwarten“, „Prognose“ oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich der Vorteile der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Finanzierungstransaktion, einschließlich Prognosen für Kosteneinsparungen über die nächsten drei Jahre hinweg und beschleunigtes Wachstum, zukünftige Ereignisse, zukünftige Chancen und Wachstumsinitiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die fortlaufende Einbeziehung in den Russell 2000 Index, Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätzen sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen in Rechtsstreitigkeiten oder staatliche Untersuchungen; der endgültige Betrag und der Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem Rechtsstreit; unsere Fähigkeit, bestehende Verbindlichkeiten zu günstigen Bedingungen zu refinanzieren; die Bedingungen und Auswirkungen unserer jüngst herausgegebenen 13,00 %-Vorzugsaktien der Serie A, Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst angekündigten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security sowie Services für Salesforce-Sales-Cloud und Service-Cloud-Produkte; der Verlust einer oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; und die Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von Beteiligungspapieren von Rimini Street, einschließlich seiner Stammaktien und Vorzugsaktien. Weiterhin gehören zu diesen Risiken und Ungewissheiten jene, die unter der Überschrift „Risk Factors“ in dem am 9. August 2018 eingereichten Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q erörtert werden, dessen Offenlegungen jene unter der Überschrift „Risk Factors“ in dem am 15. März 2018 auf Formblatt 10-K eingereichten Jahresbericht von Rimini Street ergänzen und bestätigen, und regelmäßig durch die Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K sowie anderen Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street eine diesbezügliche Verpflichtung ausdrücklich ab, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

Salesforce, Service Cloud, Sales Cloud und andere sind Marken von salesforce.com, Inc.

© 2018 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180823005777/de/