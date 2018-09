Rimini Street mit mehreren Preisen für hervorragenden Kundenservice ausgezeichnet

Rimini Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte, meldete heute von drei renommierten Preisverleihern mehrere Auszeichnungen für das unerschütterliche Engagement des Unternehmens für weltweit hervorragenden Kundenservice erhalten zu haben. Insgesamt wurde Rimini Street mit dreizehn Preisen von drei bekannten Preisverleihern – Stevie® International Business Awards, Globee® Awards and Customer Sales and Service (CSS) World Awards® – in den Kategorien Customer Service Department of the Year (Kundenservice-Abteilung des Jahres), Customer Service Leadership of the Year (Führender Kundenservice des Jahres), Customer Service Team of the Year (Kundenserviceteam des Jahres), Customer Service Executive of the Year (Kundenserviceleiter des Jahres) und Company of the Year (Unternehmen des Jahres) ausgezeichnet.

Kundenserviceerfolge im Bereich Kundenengagement und Serviceleistung

Das Global Service Delivery(GSD)-Team von Rimini Street wurde aufgrund seines äußerst reaktionsschnellen, erstklassigen Supports für Oracle- und SAP-Kunden in aller Welt von allen drei Preisverleihern als Kundenservice-Abteilung des Jahres ausgezeichnet. Das GSD-Team von Rimini Street bietet 365 Tage im Jahr rund um die Uhr Support und besteht aus Hunderten von professionellen Technikern, die an allen weltweit wichtigen Standorten ansässig sind und Kunden mit Geschäften in 117 Ländern betreuen. Ein Team sehr erfahrener Support-Techniker bietet rasche Lösungen für Probleme von Kunden sowie Unterstützung in den Bereichen benutzerdefinierter Code, Leistungsoptimierung und Interoperabilität. Das Global Support-Team schloss 2017 mehr als 25.000 Fälle in über 45 Ländern ab, verzeichnete eine durchschnittliche Reaktionszeit von weniger als fünf Minuten für Fälle mit Prioritätsstufe 1 und erhielt mit 4,8 von 5,0 Punkten (5,0 = „exzellent“) eine ausgezeichnete Bewertung für Kundenzufriedenheit.

Darüber hinaus wurde das Global SAP-Support-Team von Rimini Street aufgrund seiner exzellenten Serviceleistung für SAP-Kunden auf aller Welt mit einem Stevie Award in der Kategorie Customer Service Team of the Year (Kundenservice-Team des Jahres) ausgezeichnet. Das SAP-Support-Team stellte sein Engagement mit einer durchgehenden Bewertung von 4,84 von 5,0 Punkten (5,0 = „exzellent“) unter Beweis, erzielte bei Kundenumfragen eine Teilnehmerquote von 55 % und konnte 2017 sowie in der ersten Hälfte von 2018 über 9.000 Fälle lösen. Das Global Oracle Applications Support-Team erhielt ebenfalls eine Auszeichnung in der Kategorie Customer Service Team of the Year (Kundenservice-Team des Jahres), einschließlich eines CSS World Award und Globee Award. Das Oracle Application Support-Team verdiente sich seine Auszeichnungen, indem es pro Monat durchschnittlich 10.000 Service Level Agreements aktualisierte, 2017 über 10.100 Fälle abschloss und satte 5 von 5 Punkten in 70 % seiner Fallumfragen erhielt.

Darüber hinaus wurden einzelne Mitarbeiter des Service Delivery-Teams von Rimini Street ausgezeichnet, einschließlich:

Globee Award, Customer Service Executive of the Year (Kundenservice-Leiter des Jahres), Craig Mackereth , Group Vice President von Global Support CSS World Award, Customer Service Leadership of the Year (Führender Kundenservice des Jahres) und Stevie Award, Customer Service Executive of the Year (Kundenservice-Leiterin des Jahres), Jennifer Perry , Vice President von Global SAP Support Stevie Award, Product Development/Management Executive of the Year (Leiter für Produktentwicklung/-management des Jahres), Vicky Damelio, Senior Regional Director, Business Solutions – EMEA Stevie Award, Woman of the Year (Frau des Jahres), Meloney Graham , Vice President von Global Oracle Applications Support

Unternehmensauszeichnungen für kontinuierliches Wachstum

Rimini Street wurde mit einem goldenen Stevie Award als Company of the Year (Unternehmen des Jahres) ausgezeichnet und erhielt eine weitere Goldauszeichnung von den Globee Awards in der Kategorie Sales Revenue Growth of the Year (Umsatzwachstum des Jahres) für seine zahlreichen Erfolge auf den Gebieten Wachstum, Expansion und Kundenservice. Die bemerkenswertesten zentralen Meilensteine, die im Jahr 2017 vom Unternehmen erreicht wurden, waren der Abschluss der Fusion mit GP Investments Acquisition Corp. 2017 sowie der Einstieg als Börsenunternehmen an der Nasdaq unter dem Symbol „RMNI“. Darüber hinaus hat Rimini Street sein preisgekröntes Support-Angebot durch den Ausbau seiner Präsenz in Brasilien, die Eröffnung einer Niederlassung in Frankreich und sechs neue Produktreihen erweitert, einschließlich der Einführung seiner fortschrittlichen Datenbank-Sicherheitslösungen der nächsten Generation. Das Unternehmen meldete außerdem für 2017 einen Jahresnettoumsatz von 212,6 Millionen USD, was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 33 % entspricht. Zusätzlich hat die im Jahr 2015 gegründete Rimini Street Foundation ihre globale Mission, bedürftigen Gemeinden zu helfen, durch die Partnerschaft mit über 100 Wohltätigkeitsorganisationen in aller Welt weitergeführt, um finanzielle und ehrenamtliche Unterstützung sowie Sachspenden zu gewährleisten.

Die Gewinner der Stevie International Business Awards werden am 20. Oktober 2018 im Rahmen eines Gala-Dinners geehrt. Sowohl die CSS World Awards als auch die Globee Awards richteten ihre Gala-Veranstaltungen bereits zu Beginn des Jahres aus.

„Rimini Street fußt auf dem festen Vorsatz, seinen Kunden in aller Welt einen hervorragenden Kundenservice zu bieten. An dieser Mission wird seit seiner Gründung vor dreizehn Jahren festgehalten“, so Brian Slepko, Senior Vice President, Global Service Delivery bei Rimini Street. „Die Kunden von Rimini Street haben stets oberste Priorität, wie das Engagement unserer Support-Teams beweist, die 365 Tage im Jahr rund um die Uhr bewährten, erstklassigen Support bieten und ausgezeichnete Bewertungen für Kundenzufriedenheit erhalten. Es ist uns eine Ehre, von diesen drei renommierten Preisverleihern ausgezeichnet zu werden, was einer starken Bestätigung und Anerkennung unserer branchenführenden Kunden-Support-Teams sowie weltweit aller Mitarbeiter von Rimini Street entspricht.“

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen von bis zu 90 % ihrer gesamten Wartungskosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.620 Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen weltweit haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.riministreet.com/, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (C-RMNI)

