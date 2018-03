Riverrock lanciert LinkedTrade: Europas innovativste, unabhängige Multi-Dealer-Plattform für strukturierte Produkte

Riverrock freut sich, die Einführung ihre digitalen Multi-Dealer-Plattform für strukturierte Produkte, bekannt zu geben. LinkedTrade wurde von der Fin-Tech-Tochter, Riverrock Technology Solutions, entwickelt.

LinkedTrade ist eine SaaS Plattform, die den Privatbanken und Vermögensverwalter es ermöglicht, ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Die Plattform bietet die Möglichkeit, Echtzeit und innovativ strukturierten Produkten zu verhandeln und zu entwickeln.

Die LinkedTrade Plattform ist benutzerfreundlich, schnell, und flexibel. Sie kann mühelos mit allen aktuellen internen Systemen verbunden und integriert werden. Sie ist anpassungsfähig und bietet einen direkten Zugang zu allen strukturierten Produkten für jedes Anlageportfolio.

„Um die von der artifiziellen Intelligenz entstehenden neue Gelegenheiten zu nutzen, wird es notwendig, solche Lösungen in unserem Sektor zu implementieren. Wir glauben ganz fest daran, dass unsere digitale LinkedTrade Plattform uns die Fähigkeit gibt, einen innovativen und einzigartigen Zugang an den strukturierten Produkten für unseren Kunden zu ermöglichen.“ erklärt Nicolas Gaumont-Prat, Managing Director.

„Wir versorgen unseren Kunden auch mit persönlich gestalteten Instrumenten für die Bewertung, Preisvergleich und die Beobachtung von Verhaltensmuster von jedem Produkt.“ Erklärt Mikaël Mallion, Managing Director.

Zum Thema digitale Transformation und ihre Bedeutung, erwähnte Michel Péretié, CEO von Riverrock European Capital Partners LLP: „Wir sind hocherfreut über die Einführung der LinkedTrade Plattform. Dies wird Teil unserer Strategie, digitale Technologie zu nutzen, um unser Geschäft weiter aufzubauen.“

Zur RiverRock Gruppe:

RiverRock ist eine unabhängige Kapitalanlagengesellschaft, die Investoren alternative Anlagelösungen und KMU in Europa angepasste Kapitallösungen bereitstellt. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen, mit dem Hauptsitz in London und Niederlassungen in Paris, Mailand and Luxemburg, bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen.

RiverRock Securities bietet Kunden eine breit gefächerte Auswahl an Kapitalmarktprodukten, wozu die Gestaltung und der Handel maßgeschneiderter strukturierter Produkte gehören.

RiverRock Technology Solutions ist ein Anbieter von innovativen FinTech-Lösungen für strukturierte Anlagen.

LinkedTrade ist ein eingetragenes Markenzeichen von RiverRock Technology Solutions Limited, ein in England und Wales amtlich eingetragenes und unter der Firmennummer 8666949 registriertes Unternehmen.

www.linkedtrade.eu

