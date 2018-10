Robert Walters Germany GmbH: Robert Walters Deutschland ist Mitglied im Bundesverband mittelständische Wirtschaft

Robert Walters Germany GmbH,

Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, 1. Oktober 2018. Ab sofort ist Robert Walters Deutschland Mitglied des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft. Damit unterstreicht der Personaldienstleister seine Spezialisierung auf die Besetzung von Positionen in mittelständischen Unternehmen. Robert Walters Deutschland, eine der führenden Personalberatungen mit Sitz in Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg, vermittelt Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Bank- und Finanzdienstleistungen, Vertrieb, digitales Marketing, Legal und IT. Hierbei liegt der Fokus auf der Besetzung von Positionen in Festanstellung sowie auf freiberuflicher Basis sowohl auf mittlerer als auch oberer Managementebene. Der BVMW ist die größte freiwillig organisierte und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands in Deutschland mit mehr als 600.000 Mitgliedern.Thomas Hoffmann, Director von Robert Walters in Hamburg: "Als Personaldienstleister unterstützen wir den deutschen Mittelstand und freuen uns, dies mit unserer Mitgliedschaft im BVMW zu unterstreichen." Mitglieder des Verbands haben Zugang zu verschiedensten regionalen Veranstaltungen, Positionspapieren, Studien und Gutachten.Marco Hermle, Associate Director von Robert Walters in Frankfurt, fügt hinzu: "Mit fast zehn Jahren Erfahrung im Recruitment in Deutschland freuen wir uns auf einen intensiven Meinungs- und Erfahrungsaustausch innerhalb des Verbands." Thomas Hartenfels, Director von Robert Walters in Düsseldorf: "Die Sicherstellung unserer qualitativen Dienstleistung bedeutet für uns auch, unserem Local-to-local-Ansatz zu folgen: Wir sind dank unserer regionalen Büros direkt vor Ort flächendeckend Ansprechpartner für unsere mittelständischen Kunden. Wir agieren als Sprachrohr zwischen Mittelstand und Bewerbern. Unserem Interesse an Fragen, die den Mittelstand bewegen, gehen wir nun auch im Rahmen unserer BVMW-Mitgliedschaft nach." Robert Walters ist als eine der international führenden Personalberatungen spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften auf allen Managementebenen. In Deutschland besetzen wir Positionen in Festanstellung sowie auf Interimsbasis in den Bereichen Accounting & Finance, Banking & Financial Services, Information Technology, Legal sowie Sales & Digital Marketing. Robert Walters wurde im Jahr 1985 gegründet und ist heute international in 28 Ländern vertreten. - Ende -Kontakt: Maren Schneider - Marketing Managerin Deutschland & Schweiz T: +49 69 9203 840 022 E: maren.schneider@robertwalters.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Robert Walters Germany GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen

