Robert Walters Germany GmbH: Robert Walters erhält Auszeichnung als Fair Company

Robert Walters Germany GmbH,

Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Zürich, 4. Oktober 2018. Ab sofort ist Robert Walters Mitglied der Fair-Company-Initiativ e. Damit verpflichtet sich die Personalberatung anerkannter Qualitätsstandards und überprüfbarer Regeln für Werkstudenten und Absolventen. Fair Company ist Deutschlands größte und bekannteste Arbeitgeberinitiative. Der thematische Schwerpunkt liegt dabei in den Bereichen Praktikum, Werkstudenten, Berufseinsteiger und Trainees. Robert Walters, eine der führenden Personalberatungen, vermittelt in Deutschland und der Schweiz Fach- und Führungskräfte in Festanstellung sowie auf freiberuflicher Basis in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Bank- und Finanzdienstleistungen, Vertrieb, Marketing, Legal und IT. Bereits 2018 hat Robert Walters (aktuell 63 feste Mitarbeiter) bereits mehr als 25 Werkstudenten eingestellt, die neben dem Studium praktische Erfahrungen in der Personalberatung sammeln können.Sophia Dunker, Internal Talent Acquisition Deutschland & Schweiz: "Hierbei beteiligen wir die Studenten aktiv an der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Bewerbern. Wir ermöglichen ihnen, in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Personalberatern eigene Projekte zu übernehmen." Robert Walters bietet dabei sowohl Werkstudenten als auch Absolventen faire Gehälter, eine strukturierte Einarbeitung, Mentoring durch erfahrene Personalberater, abwechslungsreiche Projekte, eigenverantwortliches Arbeiten und die Teilnahme an Teamveranstaltungen. Nick Dunnett, Managing Director Deutschland & Schweiz, fügt hinzu: "Ziel ist es, talentierten Werkstudenten und Absolventen Erfolg versprechende Karriereperspektiven zu bieten. So haben wir bereits einige Werkstudenten nach Beendigung ihres Studiums in eine Position in Festanstellung bei uns übernommen." Robert Walters ist als eine der international führenden Personalberatungen spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften auf allen Managementebenen. In Deutschland und der Schweiz besetzen wir Positionen in Festanstellung sowie auf Interimsbasis in den Bereichen Accounting & Finance, Banking & Financial Services, Information Technology, Legal sowie Sales & Marketing. Robert Walters wurde im Jahr 1985 gegründet und ist heute international in 28 Ländern vertreten. - Ende -Kontakt: Maren Schneider - Marketing Managerin Deutschland & Schweiz T: +49 69 9203 840 022 E: maren.schneider@robertwalters.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Robert Walters Germany GmbH Schlagwort(e): Unternehmen

