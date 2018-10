Robert Walters Switzerland AG: 3. Quartalsbericht, endend am 30. September 2018

Robert Walters Switzerland AG,

Robert Walters PLC

(das "Unternehmen" oder die "Gruppe")

3. Quartalsbericht, endend am 30. September 2018

REKORD QUARTEL; NET FEE INCOME STIEG UM 13 %

Finanzielle und operative Ergebnisse

Anstieg des Net Fee Incomes der Gruppe um 13 % (Ist-Wert 12 %) im Vorjahresvergleich. Der Asiatisch-Pazifische Raum sowie Europa weisen das grösste Wachstum auf. Das zweite Quartal in Folge mit einem Net Fee Income von über 100 Mio. GBP. Investition in die Ausweitung der internationalen Präsenz der Gruppe mit Büroeröffnungen in Genf und Los Angeles. Fortwährendes Wachstum in den Bereichen der Festanstellung, des interim/ temporären und des ausgelagerten Recruitment-Prozesses. Das Net Fee Income der Asia-Pazifik-Region stieg um 18 % (15 % Ist-Wert). Unübertroffene Präsenz der Gruppe in den aufstrebenden und etablierten Recruitment-Märkten. Das stärkste Wachstum wurde in Japan, Hong Kong, Indonesien, Taiwan, Philippinen und Thailand verzeichnet - ein Net-Fee-Income-Anstieg von über 25 %. Eine gute Performance zeigte sich weiterhin in Australien und Neuseeland. UK Net Fee Income stieg um 4 %. In der UK-Region waren Birmingham, Manchester und Milton Keynes die Städte mit den stärksten Recruiting-Aktivitäten und dem höchsten Anstieg des Net Fee Incomes. In London war der Bereich Legal besonders stark, während sich neues Wachstumspotenzial im Bereich Financial Services zeigte, wenn auch erst einmal auf einem niedrigen Niveau. Europäisches Net Fee Income ist um 22 % (21 % Ist-Wert) gestiegen. Ausgezeichnete Ergebnisse konnten weiterhin über die gesamte Region verzeichnet werden. Starkes Wachstum in den Bereichen der Festanstellung, und des interim/ temporären Recruitments. Deutschland, Portugal, Spanien und die Niederlande haben alle mit einem Net-Fee-Income-Anstieg von über 20 % Rekordergebnisse verzeichnet. Frankreich, als unser grösstes Business in der Region, hat einen Anstieg des Net Fee Incomes von 18 % erwirtschaftet. Weitere internationale Standorte (Nordamerika, Brasilien, der Mittlere Osten und Südafrika) haben einen Net-Fee-Income-Verlust von 1 % (- 2% Ist-Wert). Die Mitarbeiterzahl liegt aktuell bei 4.157 (30. Juni 2018: 3.996). Starke Bilanz mit einem Netto-Cashflow von 41,3 Mio. GBP am 30. September 2018 (30. September 2017: 12,6 Mio. GBP).

Robert Walters, Chief Executive, kommentiert:

"Die Gruppe erzielte ein 3. Rekordquartal mit einem Net-Fee-Income-Anstieg von 13 % mit einem konstanten Wechselkurs. Das Management ist davon überzeugt, dass das Vorsteuerergebnis des gesamten Jahres mit den Markterwartungen übereinstimmen wird. Während des Quartals investierten wir weiterhin in die Ausweitung unserer internationalen Präsenz mit Büroeröffnungen in Genf und Los Angeles. Auch haben wir unsere Mitarbeiterzahl in den Märkten und Geschäftsbereichen gesteigert, welche die besten Möglichkeiten des beschleunigten Wachstums bieten.

Unsere starke globale Präsenz der Gruppe in aufstrebenden und etablierten Märkten sowie die Mischung aus Recruitment und Recruitment-Outsourcing sind beste Voraussetzungen, um alle zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten auszuschöpfen."

Die Gruppe wird am 10. Januar 2018 einen Quartalsbericht für das vierte Quartal, endend am 31. Dezember 2018, veröffentlichen.

Weitere Informationen

Robert Walters ist als eine der führenden internationalen Personalberatungen spezialisiert auf die Besetzung von Fach- und Führungskräften in temporären sowie permanenten Positionen auf allen Managementebenen. Weltweit besetzen wir Positionen in unterschiedlichen Branchen für die Bereiche Accounting & Finance, Banking & Financial Services, Business Support, Engineering, HR, IT, Legal, Sales & Marketing sowie Supply Chain & Procurement. Unser Kundenportfolio reicht von internationalen Unternehmen diverser Branchen über Banken und multinationale Blue-Chip-Unternehmen bis hin zu zahlreichen Klein- und Mittelstandsunternehmen. Die Outsourcing-Division der Gruppe, Resource Solutions, ist Marktführer im Bereich Recruitment Outsourcing. Robert Walters wurde im Jahr 1985 gegründet und ist heute international mit 3.800 Mitarbeitern in 28 Ländern vertreten.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Bekanntmachungen beinhalten gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Angaben sind von den Direktoren im positiven Vertrauen, basierend auf der zu der Zeit vorhandenen Informationen, freigegeben worden. Solche Aussagen sollten wegen möglicher Unsicherheiten, wie ökonomischen und wirtschaftlichen Risikofaktoren, mit Vorsicht behandelt werden.

