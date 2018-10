Robert Walters Switzerland AG: Personalberatung Robert Walters expandiert weiter in der Schweiz

Robert Walters Switzerland AG,

Genf, 5. Oktober 2018. Seit 2009 vermittelt die spezialisierte Personalberatung Robert Walters Fach- und Führungskräfte in der Schweiz. Am 1. Oktober 2018 eröffnete sie ihre neue Niederlassung in Genf. Neben dem Büro in Zürich gibt es nun eine weitere Niederlassung in Genf . Diese wird von Guillaume Blanchin, der über 13 Jahre Erfahrung in der Personalberatung verfügt, federführend geleitet. Ziel von Robert Walters ist, seinen Kunden und Kandidaten den besten Service zu bieten. Hierbei stehen vor allem Qualität, Integrität und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit im Fokus. Unternehmen und Bewerber profitieren von unserem provisionsunabhängigen Modell, bei dem sich die Berater ganz auf deren Bedürfnisse konzentrieren können. Nick Dunnett, Geschäftsführer Robert Walters Schweiz & Deutschland: "Nachdem wir unsrere Kundenunternehmen bereits aus dem Züricher Büro heraus erfolgreich unterstützt haben, freuen wir uns nun mit einem Büro und Personalberatern vor Ort persönlich zur Verfügung zu stehen." Aufgrund der anhaltenden guten Konjunktur in der Schweiz, wächst die Nachfrage nach Fachkräften besonders stark im Finanz- und Rechnungswesen, Marketing und Vertrieb sowie im Bereich Health Care und IT. Guillaume Blanchin, Associate Director Robert Walters Genf, ergänzt: "Neben Zürich ist Genf einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte in der Schweiz und somit für uns der ideale Ort, um unser Geschäft in der Schweiz weiter auszubauen. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und darauf, unsere neue Niederlassung in Genf aufzubauen." Robert Walters ist eine der führenden internationalen Personalberatungen und spezialisiert auf die Besetzung von Fach- und Führungskräften in Festanstellung sowie auf Interim-Basis auf allen Managementebenen. Unsere Schweizer Niederlassung besetzt seit 2009 Positionen in den Bereichen Accounting & Finance, Banking & Financial Services, Sales & Marketing, Luxury, IT und Health Care. Robert Walters wurde im Jahr 1985 gegründet und ist mittlerweile in 28 Ländern vertreten. - Ende - Kontakt: Maren Schneider - Marketing Managerin Deutschland & Schweiz T: +49 69 9203840022 E: maren.schneider@robertwalters.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Robert Walters Switzerland AG Schlagwort(e): Dienstleistungen

