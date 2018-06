14.06.2018 - 23:01 Uhr Rock'n'Roll an der Tüschebach: The Peteles spielen am Sonntag beim Weiherfest

Niederfischbach. In den vergangenen sieben Tagen haben die ehrenamtlichen Frauen und Männer des Naturschutzvereins „Ebertseifen Lebensräume“ mit Unterstützung etlicher Helfer aus dem Tierpark Niederfischbach die Sanierung des Damms am Tüschebacher Weiher erfolgreich abgeschlossen. Auch viele freiwilliger Helfer aus der Bevölkerung kamen hinzu; letztendlich konnte dadurch das Projekt in so kurzer Zeit gestemmt werden, heißt es beim Verein. Damit sind nun die Voraussetzungen geschaffen, Den vollständigen Artikel auf rhein-zeitung.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick