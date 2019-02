Rockcliff Metals Corporation kündigt eine Finanzierung in Höhe von bis zu 30 Mio. Dollar sowie den Erwerb von Vermögenswerten an, um sich als ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen für Basismetalle in Manitoba zu positionieren; wichtige

Rockcliff Metals Corporation kündigt eine Finanzierung in Höhe von bis zu 30 Mio. Dollar sowie den Erwerb von Vermögenswerten an, um sich als ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen für Basismetalle in Manitoba zu positionieren;

Metals

Corporation kündigt eine Finanzierung in Höhe von bis zu 30 Mio. Dollar sowie den Erwerb von Vermögenswerten an, um sich als ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen für Basismetalle in Manitoba zu positionieren; wichtige Investition durch

Greenstone

Resources II LP

TORONTO, 22. Februar 2019 ? Rockcliff Metals Corporation (?Rockcliff?) (TSX-V: RCLF) (FRANKFURT: RO0, WKN: A2H60G) freut sich, eine Transaktion zur Umstrukturierung des Unternehmens bekannt zu geben, die eine Finanzierung unter der Leitung von Greenstone Resources II LLP (?Greenstone?) und eine Übertragung bestimmter bedeutender Vermögenswerte von Norvista Capital Corporation (TSX-V: NVV) (?Norvista?) beinhaltet. Mit dieser transformativen Transaktion wird sich Rockcliff als ein kapitalkräftiges Rohstoffunternehmen mit einer starken Aktionärsbasis neu aufstellen. Dadurch wird Rockcliff in der Lage sein, im Laufe der nächsten Jahre im Basismetallbergbaugebiet Flin Flon-Snow Lake ein umfassendes Mineralexplorations- und Minenerschließungsprogramm durchzuführen. Bei dieser Transaktion (die ?Transaktion?) handelt es sich um ein Reverse Take-over im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange (die ?TSX-V?). Das Board of Directors sowohl von Rockcliff als auch Norvista unterstützt diese Transaktion einstimmig. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung haben 36,8 % der Aktionäre von Rockcliff und 53 % der Aktionäre von Norvista ihre unwiderrufliche Zusage gegeben und zugestimmt, für die Transaktion abzustimmen. Die Transaktion wird voraussichtlich im April 2019 abgeschlossen.

Die Transaktion im Überblick

Mit der Finanzierung und dem Erwerb von bestimmten Vermögenswerten wird ein kapitalkräftiges, auf Basismetalle ausgerichtetes Erschließungs- und Explorationsunternehmen mit hochgradigen Lagerstätten, einem bedeutenden Grundbesitz in höchst aussichtsreichem Terrain für die Exploration und Zugang zu Konzentratproduktionsanlagen geschaffen.

Manitoba ist eines der zulassungsfreundlichsten Rechtsgebiete in Kanada. Sollte die wirtschaftliche und technische Machbarkeit der Projekte nachgewiesen werden, kann Rockcliff dank der Transaktion, eine Erschließungsstrategie nach dem Hub and Spoke-Ansatz von einer zentralen Aufbereitungsanlage aus umsetzen und sich zu einem auf Kupfer ausgerichteten Produzenten mit geringen Investitionskosten für die Produktionsaufnahme entwickeln. Dies sind die Vermögenswerte, die bei Abschluss der Transaktion Teil dieser Strategie sind:

- Optionsvereinbarung für Talbot : Rockcliff w ird eine Earn -in-Option auf den Erwerb von mindestens 51 % der Besitzanteile am Konzessionsgebiet Talbot erhalten. Das Konzessionsgebiet umfasst die Kupferlagerstätte Talbot, die , wie in der Pressemeldung von Rockcliff vom 19. Januar 2018 berichtet wurde, eine hochgradige mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ( ? NI 43-101 ? ) konforme abgeleitete Mineralressource im Umfang von 4,2 Millionen Tonnen mit 1,61 % Kupfer ( Cu ), 1,4 % Zink ( Zn ), 1,77 g/t Gold (Au) und 27,96 g/t Silber (Ag) enthält (der ? Talbot-Bericht ?). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und es liegt für sie noch kein Nachweis ihrer wirtschaftlichen Machbarkeit vor.

- Konzessionsgebiet Tower : Rockcliff wird 100 % d er Besitzanteile am Konzessionsgebiet Tower erwerben, einschließlich der Lagerstätte Tower, die , wie in der Pressemeldung von Rockcliff vom 30. März 2015 berichtet wurde , eine hochgradige NI 43-101-konforme angezeigte Mineralressource im Umfang von 1,08 Millionen Tonnen mit 3,73 % Cu , 1,05 % Zn , 0,55 g/t Au und 17,28 g/t Ag sowie ein e NI 43-101-konforme abgeleitete Mineralressource im Umfang von 1,25 Millionen Tonnen mit 2,0 % Cu , 1,02 % Zn , 0,27 g/t Au und 9,78 g/t Ag enthält (der ? Tower-Bericht ?). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und es liegt für sie noch kein Nachweis ihrer wirtschaftlichen Machbarkeit vor.

- Konzessionsgebiet Rail : Rockcliff ist d erzeit im Besitz von 100 % der Besitzanteile am Konzessionsgebiet Rail, das die Lagerstätte Rail umfasst. Die Lagerstätte enthält, wie in der Pressemeldung von Rockcliff vom 24. Juli 2018 berichtet wurde, eine hochgradige NI 43-101-konforme angezeigte Mineralressource im Umfang von 822.000 Tonnen mit 3,04 % Cu , 0,99 % Zn , 0,7 g/t Au und 9,3 g/t Ag. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und es liegt für sie noch kein Nachweis ihr er wirtschaftlichen Machbarkeit vor.

- Historische Lagerstätten: Rockcliff ist derzeit im Besitz von 6 weiteren historischen, unzureichend erkundeten Basismetalllagerstätten, die allesamt in Streichrichtung und in der Tiefe offen sind und beachtliches Wachstumspotenzial haben.

- Pacht für die Mühle Bucko : Rockcliff wird eine 7-jährige Verarbeitungspacht für die Aufbereitungs- und Bergelageranlagen Bucko bei der Mine Bucko Lake unweit von Wabowden ( Manitoba ) erwerben.

- Ein d ominanter Grundbesitz mit 4.000 Quadratkilometer Gesamtfläche im ertragreichen Grünsteingürtel Flin Flon -Snow Lake, dem größten paläoproterozoischen vulkanogenen Massivsulfid-(VMS) -Gebiet der Welt, steht derzeit im Eigentum von Rockcliff .

Der Talbot-Bericht ist derzeit auf dem SEDAR-Profil von Rockcliff und der Tower-Bericht auf dem SEDAR-Profil des Rockcliff-Vorgängers (wie unten definiert) abrufbar. Die Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Talbot wird als aktuell erachtet. Die Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Tower wird nicht als aktuell erachtet und wird aktualisiert werden.

Rockcliff wird für Mitte April 2019 eine Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre von Rockcliff (die ?Versammlung?) einberufen, um die Genehmigung für die Transaktion einzuholen. Alle Einzelheiten der Transaktion werden in einem Informationsrundschreiben des Managements (das ?Rundschreiben?) enthalten sein; dieses Rundschreiben wird in Verbindung mit der Versammlung an die Aktionäre geschickt werden. Einzelheiten zum genauen Datum der Jahresversammlung werden in einer nachfolgenden Pressemeldung bekannt gegeben. Der Handel mit den Aktien von Rockcliff wird bis zur endgültigen Genehmigung der Transaktion ausgesetzt bleiben.

Das Board of Directors von Rockcliff hat Red Cloud Klondike Strike Inc. mit einem Schreiben am 8. Februar 2019 mit der Anfertigung eines Gutachtens (Fairness Opinion) hinsichtlich der finanziellen Fairness der Transaktion gegenüber den Aktionären von Rockcliff (das ?Gutachten?) beauftragt. Weitere Einzelheiten des Gutachtens werden zu gegebener Zeit mitgeteilt. Das Gutachten wird im Rahmen des Rundschreibens veröffentlicht werden.

Nach Abschluss der Transaktion wird das Board of Directors von Rockcliff zunächst aus fünf (5) Mitgliedern bestehen: Ken Lapierre für Rockcliff, Mark Sawyer für Greenstone, Don Christie für Norvista und zwei andere unabhängige nicht geschäftsführende Mitglieder, die vor Abschluss der Transaktion bekannt gegeben werden. Die leitenden Angestellten von Rockcliff, die nach Abschluss der Transaktion ernannt werden, werden auch in weiteren Mitteilungen bekannt gegeben werden.

Ken Lapierre, President und CEO von Rockcliff, meint: ?Dies ist ein transformativer Moment in der 13-jährigen Geschichte von Rockcliff. Der Gewinn des Vertrauens der Private Equity-Firma Greenstone sowie die Sicherung einer gepachteten Mühle und der fortgeschrittenen Kupferprojekte Talbot und Tower von Norvista sind ein Zeichen für ihre Wachstumsvision und ihren Glauben an unsere Fähigkeit, in diesem rohstoffreichen Mineralgürtel erfolgreich zu sein. Wir haben jetzt die Unterstützung unserer Partner, unserer Aktionäre und unserer Investoren, um das volle Potenzial unseres umfangreichen Konzessionsportfolios zu erschließen. Wir freuen uns auf den Abschluss der Transaktion und die Aufnahme der Exploration.?

Don Christie, President und CEO von Norvista, erklärt: ?Norvista hat in den letzten Jahren viel Zeit und Mühe für den Aufbau seines Anlagenportfolios in Manitoba aufgewendet und mit einer Reihe von Gruppen zusammengearbeitet, um die optimale Mischung aus operativen und finanziellen Partnern zu finden. Wir sind überzeugt, dass Rockcliff und Greenstone die Vision und die Ressourcen haben, um den bedeutenden Wert unserer Schlüsselprojekte und des umfangreichen Portfolios von Rockcliff mit Konzessionen in fortgeschrittenen und frühen Explorationsstadien zu erschließen. Manitoba ist auf globaler Ebene ein führendes Rechtsgebiet für den Bergbau und wir sind sehr begeistert von den Aussichten, dass sich Rockcliff zu einem Bassimetallproduzenten entwickelt. Die Transaktion bietet ohne Frage die richtige Mischung aus Organisation, Führung, finanzieller Unterstützung und Know-how für ein erfolgreiches Unterfangen.?

Mark Sawyer, ein Senior Partner und Mitbegründer von Greenstone, sagt: ?Greenstone freut sich sehr, ein grundlegender Investor bei Rockcliff zu sein. Wir glauben an das Potenzial von Rockcliff und die Fähigkeit des Managements, der Mineralerschließung in der kanadischen Provinz Manitoba nachzugehen. Unser Ziel ist es, Rockcliff zu einem bedeutenden Erschließungs- und Produktionsunternehmen für Basismetalle zu machen.?

Flow - Through -Finanzierung, Investition durch Greenstone & zu sätzliche Finanzierung

Im Zusammenhang mit der Transaktion und im Rahmen der Umstrukturierungsbemühungen wird Greenstone 15.000.000 US-Dollar eines Aktienfinanzierungspakets im Wert von insgesamt bis zu 30.000.000 Dollar bereitstellen, das wie folgt strukturiert ist:

- Flow-Through-Finanzierung. Rockcliff wird eine Flow-Through-Aktienfinanzierung in Höhe von rund 19.862.600 Dollar (die ?FT-Finanzierung?) durchführen, die aus circa 82.760.833 Stammaktien von Rockcliff zum Preis von 0,24 pro Aktie bestehen wird, die als Flow-Through-Aktien (die ?FT-Aktien?) im Sinne des Income Tax Act (Kanada) (das ?Steuergesetz?) gelten. Die FT-Aktien sind Teil einer von PearTree Securities Inc. strukturierten Zuwendungsvereinbarung. Greenstone wird die 82.760.833 Aktien indirekt über die Zuwendungsvereinbarung zum Preis von 0,15 Dollar pro Aktie (Gesamtkosten von rund 12.414.126 Dollar) erwerben (die ?Greenstone-Zusage?), wobei die Flow-Through-Investoren die Steuervorteile der Flow-Through-Aktienstruktur erhalten.

- Investition durch Greenstone. Greenstone wird eine Baraktienfinanzierung im Wert von rund 7.472.875 Dollar zeichnen, die aus circa 49.819.167 Stammaktien von Rockcliff zum Preis von 0,15 Dollar pro Aktie besteht (die ?Greenstone-Zeichnung?).

- Zusätzliche Finanzierung. Zeitgleich mit der Greenstone-Zeichnung und der Greenstone-Zusage hat Rockcliff die Absicht, eine Finanzierung nach dem Best Efforts-Prinzip von bis zu 2.601.500 Dollar (die ?zusätzliche Finanzierung?) mit bestehenden Aktionären von Rockcliff (siehe Überschrift ?Angebot für bestehende Aktionäre? unten) und akkreditierten Drittinvestoren durchzuführen. Die zusätzliche Finanzierung wird aus einer Barfinanzierung bestehend aus Rockliff-Stammaktien (die ?Rockcliff-Aktien?) zum Preis von 0,15 Dollar pro Aktie im Wert von insgesamt 1.601.500 Dollar sowie einer Flow-Through-Finanzierung bestehend aus Stammaktien von Rockliff zum Preis von 0,20 Dollar pro Aktie, die als Flow-Through-Aktien im Sinne des Steuergesetzes gelten (die ?zusätzlichen FT-Aktien?), im Wert von insgesamt 1.000.000 Dollar bestehen. Red Cloud Klondike Strike Inc. wird im Zusammenhang mit der zusätzlichen Finanzierung als Vermittler fungieren.

Die Greenstone-Zeichnung und die zusätzliche Finanzierung erfolgen im Rahmen eines Angebots von Bezugsrechtszertifikaten (Subscription Receipts) von Rockcliff (jedes ein ?Bezugsrechtszertifikat?) zum Preis von 0,15 Dollar pro regulärem Bezugsrechtszertifikat bzw. zum Preis von 0,20 Dollar pro Flow-Through-Bezugsrechtszertifikat. Die Freigabe der Mittel, die gemäß den Bezugsrechtszertifikat-Finanzierungen treunhänderisch hinterlegt sind, hängen vom Erhalt der Zustimmung der Aktionäre von Rockcliff zur Transaktion, dem Abschluss des Erwerbs bestimmter Vermögenswerte (siehe unten) und der behördlichen Genehmigung zur Notierung der im Rahmen der Transaktionen begebenen Aktien ab (die ?Bedingungen?). Nach Erfüllung dieser Bedingungen wird jedes Bezugsrechtszertifikat ohne zusätzliche Gegenleistung automatisch in eine Aktie von Rockcliff umgewandelt.

Rockcliff wird den Erlös aus der FT-Finanzierung, der Greenstone-Zeichnung und der zusätzlichen Finanzierung folgendermaßen verwenden:

- Für die Durchführung von ergänzenden Bohrungen (Infill) und einer vorläufigen Machbarkeitsstudie, um im Projekt Talbot potenziell zu einer Bauentscheidung zu gelangen;

- Für die Durchführung von ergänzenden Bohrungen (Infill) und einer vorläufigen Machbarkeitsstudie, um im Projekt Tower potenziell zu einer Bauentscheidung zu gelangen;

- Für die Durchführung von Bohrungen auf insgesamt 95 km in den Konzessionsgebieten Talbot, Tower, Rail, Bur, Freebeth, Lon, Morgan, Pen, Tramping und Copperman sowie den Zielgebieten, die in den Konzessionsgebieten SLS#1 bis SLS#5 identifiziert wurden; und

- Als allgemeines Betriebskapital in Übereinstimmung mit einem zwischen Rockcliff, Norvista und Greenstone vereinbarten Arbeitsprogramm und -haushalt.

Rockcliff wird den Erlös aus dem Verkauf der FT-Aktien und der zusätzlichen FT-Aktien im Laufe des Zeitraums bis 31. Dezember 2020 für Explorationsaktivitäten verwenden, die als ?Canadian Exploration Expenses? (im Sinne des Steuergesetzes) gelten.

Gemäß einer Investorenrechtsvereinbarung zwischen Rockcliff und Greenstone vom 20. Februar 2019, die die Parteien in Verbindung mit der Greenstone-Zusage und der Greenstone-Zeichnung abgeschlossen haben, erhält Greenstone bestimmte Investorenrechte, solange Greenstone mindestens 10 % der ausgegebenen und ausstehenden Rockcliff-Aktien hält, darunter (i) das Recht, an zukünftigen Wertpapierangeboten von Rockcliff (jedes ein ?Angebot?) teilzunehmen, um Greenstones prozentuale Beteiligung an Rockliff auf dem Niveau vor dem Angebot zu halten; (ii) das Recht, einen Vertreter in den Projektlenkungsausschuss von Rockcliff in Bezug auf die Mineralexplorationskonzessionen von Rockcliff zu benennen; (iii) das Recht, ein Mitglied des Board of Directors von Rockcliff zu stellen; und (iv) das Recht, Kunden in Bezug auf etwaige Abnahmevereinbarungen für die Produktion aus den Konzessionsgebieten von Rockcliff zu nominieren.

Erwerb bestimmter Vermögenswerte

Rockcliff hat mit Norvista und Akuna Minerals Inc. (?Akuna?), einem Privatunternehmen, dessen Stammaktien zu 80 % von Norvista gehalten werden, Kaufvereinbarungen abgeschlossen. Gemäß der Vereinbarung mit Norvista wird Rockcliff folgende Vermögenswerte erwerben: i) 100 % der Beteiligung von Norvista an einer Optionsvereinbarung mit Hudbay Minerals Inc. (die ?Optionsvereinbarung für Talbot?), die Rockcliff die Option auf den Erwerb von mindestens 51 % der Besitzanteile am Konzessionsgebiet Talbot im Zentrum von Manitoba (das ?Konzessionsgebiet Talbot?) gewährt; und ii) 100 % der Beteiligung von Norvista an einer Pachtvereinbarung mit CaNickel Mining Limited über eine Pacht für die Mühlen- und Hilfsanlagen bei der Mine Bucko Lake unweit von Wabowden (Zentral-Manitoba) (die ?Pacht für die Mühle Bucko?). Gemäß der Vereinbarung mit Akuna wird Rockcliff 100 % der Besitzanteile an bestimmten Bergbauclaims in Zentral-Manitoba, dem sogenannten Konzessionsgebiet Tower (das ?Konzessionsgebiet Tower?), das sich rund 40 Kilometer östlich vom Konzessionsgebiet Talbot befindet, erwerben.

Als Gegenleistung für den Erwerb der jeweiligen Beteiligungen an der Optionsvereinbarung für Talbot, der Pacht für die Mühle Bucko und dem Konzessionsgebiet Tower (zusammen der ?Erwerb der Vermögenswerte?) hat sich Rockcliff bereit erklärt, insgesamt 88.386.667 Rockcliff-Aktien (die ?Aktien für den Erwerb der Vermögenswerte?) zu einem angenommenen Preis von 0,15 Dollar pro Aktie an Norvista und Akuna zu begeben, was einer Gegenleistung von insgesamt 13.258.000 Dollar entspricht.

Geschichte der Konzessionsgebiete Tower und Talbot

Das Konzessionsgebiet Tower:

Im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Pure Nickel Inc. und Rockcliff Resources Inc., dem Vorgängerunternehmen von Rockcliff (der ?Rockcliff-Vorgänger?), vom 21. Februar 2008 erwarb der Rockcliff-Vorgänger eine Option auf den Erwerb von 70 % der Besitzanteile am Konzessionsgebiet Tower im Gegenzug für die Aufwendung von 4 Millionen Dollar. Der Rockcliff-Vorgänger erwarb 50 % der Anteile am Konzessionsgebiet Tower, nachdem er 2 Millionen Dollar in das Konzessionsgebiet investierte, und der Rockcliff-Vorgänger und Pure Nickel schlossen am 26. März 2012 eine Joint-Venture-Vereinbarung in der gültigen Fassung hinsichtlich der weiteren Exploration und Erschließung des Konzessionsgebiets Tower ab. Der Rockcliff-Vorgänger hatte die Option, durch weitere Ausgaben in Höhe von 2 Millionen Dollar eine zusätzliche Beteiligung von 20 % zu erwerben. Im Januar 2013 ließ der Rockcliff-Vorgänger den Bericht für Tower anfertigen. 2014 erwarb der Rockcliff-Vorgänger seine Beteiligung von insgesamt 70 % am Konzessionsgebiet Tower. Im Juni 2015 verkaufte der Rockcliff-Vorgänger seine 70 %-Beteiligung am Konzessionsgebiet Tower an Akuna gemäß einer Vereinbarung vom 10. April 2015 (die ?Kaufvereinbarung für Tower?), die das Erreichen bestimmter Meilensteine von Akuna erforderte, um seine weitere Beteiligung am Konzessionsgebiet Tower vom Rockcliff-Vorgänger zu erwerben. Gemäß einer Vereinbarung vom 10. April 2015 erwarb Akuna die 30 %-Beteiligung am Konzessionsgebiet Tower von Pure Nickel im Gegenzug für eine Barzahlung von 1 Millionen Dollar an Pure Nickel und eine weitere Zahlung von 500.000 Dollar im Falle, dass das Konzessionsgebiet den Produktionsstatus erlangt. Gemäß der Kaufvereinbarung für Tower in der gültigen Fassung eZum Nachrichtenüberblick