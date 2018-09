Rockstone Research: 92 Resources meldet hochgradige Lithiumgehalte aus Quebec: Als ob die Spitze eines Eisbergs angekratzt wurde

92 Resources meldet hochgradige Lithiumgehalte aus Quebec: Als ob die Spitze eines Eisbergs angekratzt wurde Vollversion / Der CV1 Pegmatit begeistert mit einer Länge von mindestens 175 m, wobei das östliche Ende von einem untiefen See

Der CV1 Pegmatit begeistert mit einer Länge von mindestens 175 m, wobei das östliche Ende von einem untiefen See abgeschnitten erscheint; es gibt jedoch Indizien, dass sich der Pegmatitkörper unterhalb der Erdoberfläche ausdehnt.

Eine Woche nachdem 92 Resources Corp. (TSX-V: NTY; Frankfurt: R9G2; WKN: A11575) eine Zusammenarbeit mit Osisko Mining Inc. zur Etablierung eines neuen Lithiumdistrikts in der weltbekannten James Bay Region von Québec bekanntgab, veröffentlichte das Unternehmen heute die Laborergebnisse von Schlitzproben (?channel sampling?) direkt an der Erdoberfläche ? auf beeindruckende Weise konnten extrem gute Ergebnisse geliefert werden.

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von 92 Resources Corp. und wurde von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von 92 Resources Corp. besitzt.