Rockstone Research: Bohrungen von MGX-Belmont entdecken mehrere aussichtsreiche Solenzonen beim Kibby Basin Lithiumprojekt in Nevada

Heute lieferten MGX Minerals Inc. (CSE: XMG; Frankfurt: 1MG; WKN:A12E3P) und Belmont Resources Inc. (TSX.V: BEA; Frankfurt: L3L1; WKN:A1JNZE) ein Update zum laufenden Bohrprogramm im Kibby Basin von Nevada, 50 km nördlich von Albemarles Silver Peak Mine im Clayton Valley, wo Nord-Amerikas einzige Lithiumsolenlagerstätte in Produktion ist.

KB-3, das erste Loch vom 2018-Bohrprogramm im Kibby Basin, hat eine Tiefe von 548 m erreicht und testete den südlichen Teil einer sehr grossen und robusten Geophysik-Anomalie, die gesättigte Sedimente repräsentieren könnte, in denen lithiumreiche Wasserschichten (sog. Aquifers) vorkommen.

Der erste Bohrabschnitt wurde bis in eine Tiefe von 387 m mit der Schlamm-Rotary-Bohrmethode abgeteuft, während die restlichen 161 m mit einem diamantbesetzten Bohrkopf abgeschlossen wurden. Diese Technik der wechselnden Bohrmethoden wurde auch erfolgreich im Clayton Valley angewandt.

