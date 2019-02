Rockstone Research: Margaret Lake übernimmt Gold Asset mit neuesten Bohrergebnissen von 1,8 g?t Gold über 122 m Nachdem Jared Lazerson im Dezember zum neuen Präsident und CEO von Margaret Lake Diamonds Inc. (TSX.V: DIA; Frankfurt: M85;

Gold über 122 m

Nachdem Jared Lazerson im Dezember zum neuen Präsident und CEO von Margaret Lake Diamonds Inc. (TSX.V: DIA; Frankfurt: M85; WKN: A2ARXY) ernannt wurde, veröffentlichte das Unternehmen heute eine richtungsweisende Bekanntmachung über die 80%-Übernahme des Kiyuk Lake Goldprojekts in der kanadischen Provinz Nunavut. Diese überzeugende Explorationschance umfasst nicht nur die Etablierung eines neuen Goldminen-Bezirks, sondern auch eine neue wertschaffende Richtung für Margaret Lake mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mio. EUR.

Signifikante Exploration konnte bereits erfolgreich abgeschlossen werden (z.B. 13.000 m an Bohrungen in 2008 und 2017), womit bereits 4 Goldzonen lokalisiert wurden (inkl. der hochgradigen Rusty Zone direkt an der Erdoberfläche) mitsamt 5 weiteren Zielstellen mit hoher Priorität, die darauf warten, mit ersten Bohrungen offiziell entdeckt zu werden. Daneben gibt es noch zahlreiche andere Lagerstättenanzeichen auf dem riesigen Kiyuk Lake Grundstück (59.000 Hektar).

Die überzeugendste Eigenschaft von diesem Grundstück sind die unzähligen Goldlagerstättenanzeichen, die sich über eine Trendlänge von 13 km erstrecken, wobei einige noch nie mit Bohrungen getestet wurden. Weitere vorteilhafte Eigenschaften beinhalten:

- Bohrungen zeigten Gehalte von 2-4 g/t Gold beginnend ab der Erdoberfläche.

- Die Chance, mit nur einer weiteren Bohrsaison dieses Jahr eine erste Ressourcenschätzung für die Rusty Zone zu veröffentlichen.

- Mehrere andere Goldlagerstättenanzeichen benötigen weitere oder erste Bohrungen, sodass neue Entdeckungen im Stile der Rusty Zone für Aufsehen sorgen würden und dadurch ein ganzer Minendistrikt mit mehreren Weltklasse-Goldlagerstätten entstehen könnte.

- Bewährte Explorationsmethoden für diese Goldlagerstättenart identifizierten bereits erfolgreich neue Bohrziele.

- Buddy Doyle als Margaret Lakes Geologe ist der Schlüssel, um dieses Projekt in Richtung Minenentscheid zu bringen, da er zuvor erfolgreich Gold- und Diamantenminen entdeckte und entwickelte.

- Heutzutage sind Bohrergebnisse mit durchschnittlich >1 g/t Gold über >100 m Länge nicht nur eine Seltenheit, sondern indizieren ein riesiges Goldsystem. Jüngste Bohrungen (2017) in der Rusty Zone zeigten z.B. 122 m mit 1,8 g/t Gold nach 188 m Bohrkernlänge. Vorherige historische Bohrungen entdeckten unter anderem:

- 52 m mit 3,27 g/t Gold ab der Erdoberfläche

- 35,9 m mit 4,95 g/t Gold ab 134 m

- 61,5 m mit 3,3 g/t Gold ab 159 m

- 24 m mit 3,4 g/t Gold ab 34 m

Jared Lazerson, der auch Präsident und CEO von MGX Minerals Inc. ist, erklärte in der heutigen Pressemitteilung von Margaret Lake: ?Kiyuk bietet eine sehr überzeugende distriktgrosse Explorationsopportunität zur Ableitung eines neuen Goldminen-Camps in Kanada. Die Vorbereitungen sind bereits im vollen Gange, 2019 ein aggressives Explorationsprogramm durchzuführen, einschliesslich bodengestützte Magnetikmessungen zur Präzisierung von Bohrzielen mit anschliessenden Kernbohrungen zur Vergrösserung der bekannten Mineralisationszonen. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt zur Entwicklungsreife voranzubringen.?

Zu den besten Bohrergebnissen bis dato zählen: 38 m mit 4,2 g/t Gold ab der Erdoberfläche und 36 m mit 4,95 g/t Gold ab 134 m. Eine jüngste Bohrung erzielte 250 m mit 1,6 g/t Gold ab 8,2 m. Weitere Bohrungen sind nötig, um eine erste Ressourcenschätzung kalkulieren zu lassen. Die bisherigen Ergebnisse verdeutlichen das enorme Potential von Kiyuk Lake, in nicht allzu ferner Zukunft als neuer Goldminen-Distrikt in Kanada anerkannt zu werden.

Der vollständige Report kann mit folgendem Link eingesehen werden:

Deutsch (Webversion):

http://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/5390-Margaret-Lake-uebernimmt-Gold-Asset-mit-neuesten-Bohrergebnissen-von-1,8-g-t-Gold-ueber-122-m

Deutsch (PDF):

http://rockstone-research.com/images/PDF/Margaret5de.pdf

Englisch (PDF):

http://rockstone-research.com/images/PDF/Margaret5en.pdf

Margaret Lake in Kanada:

Margaret Lake in Frankfurt:

Kontakt für Rückfragen:

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Rockstone Research

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

Email: info@rockstone-research.com

Web: www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Quellennachweis der Bilder: Siehe PDF.