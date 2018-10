Rockstone Research: MGX-Belmont verkünden die nächste Runde starker Lithium-Bohrergebnisse aus Nevada Bedeutende Lithium-Entdeckung nahe Tesla steht wohl unmittelbar bevor Am Freitag nach Börsenschluss in Kanada veröffentlichte

MGX-Belmont verkünden die nächste Runde starker Lithium-Bohrergebnisse aus Nevada

Research:

Bedeutende Lithium-Entdeckung nahe Tesla steht wohl unmittelbar bevor

Am Freitag nach Börsenschluss in Kanada veröffentlichte Belmont Resources Inc. (TSX.V: BEA; Frankfurt: L3L1; WKN:A1JNZE) die mit Spannung erwartete nächste Runde an Ergebnissen vom ersten Bohrloch, das dieses Jahr im Kibby Basin in Nevada fertiggestellt wurde.

Das Lithium-Extraktionstechnologie-Unternehmen MGX Minerals Inc. (CSE: XMG; Frankfurt: 1MG; WKN:A12E3P; Marktkapitalisierung: $76 Mio. CAD) ist seit kurzem der finanzkräftige Joint Venture Partner, mit dessen kostengünstigen Anlagen ein schneller Produktionsbeginn geplant ist. Im kanadischen Alberta befinden sich die Anlagen von MGX an mehreren Standorten kurz vor der kommerziellen Inbetriebnahme, wobei dort Sole mit Lithium-Gehalten von weniger als 100 ppm verarbeitet werden.

Die neuen Laborergebnisse sind hervorragend, da erneut Lithium-Gehalte mit Spitzenwerten von 580 ppm Lithium nachgewiesen wurden. 20 der 25 Bohrproben überstiegen die Marke von 100 ppm Lithium, wobei 7 Proben hochgradige Gehalte von mehr als 375 ppm Lithium zeigten.

Man bemerke, dass die heutigen Ergebnisse vom unteren Ende des Bohrlochs sind (428-546 m Tiefe) und das weitere Bohrabschnitte noch ins Labor geschickt werden, sodass in Kürze weitere Ergebnisse erwartet werden.

Der vollständige Report kann mit folgenden Links eingesehen werden:

Deutsch:

http://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/5143-MGX-Belmont-verkuenden-die-naechste-Runde-starker-Lithium-Bohrergebnisse-aus-Nevada

Englisch:

http://rockstone-research.com/index.php/en/research-reports/5144-MGX-Belmont-Announce-Next-Round-of-Encouraging-Lithium-Drill-Results-from-Nevada

https://youtu.be/KypcO-s46gI

Kontakt für Rückfragen:

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Rockstone Research

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

Email: info@rockstone-research.com

Web: www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Quellennachweise siehe PDF oder o.g. Webversion.