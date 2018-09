Rockstone Research: MGX entdeckt riesige Geophysik-Anomalie beim Salinitas Lithiumprojekt in Argentinien

MGX entdeckt riesige Geophysik-Anomalie beim Salinitas Lithiumprojekt in Argentinien Schwarze Gesteine beissen an der Erdoberfläche vom Salinitas Lithiumprojekt in Argentinien aus. Grossartiges Potential für die schnelle

Lithiumprojekt in Argentinien

Schwarze Gesteine beissen an der Erdoberfläche vom Salinitas Lithiumprojekt in Argentinien aus.

Grossartiges Potential für die schnelle Lithiumextraktionstechnologie von MGX-PurLucid bestätigt

MGX Minerals Inc. (CSE: XMG; Frankfurt: 1MG; WKN:A12E3P) verkündete heute die Fertigstellung vom ersten TEM- ("Transient Electromagnetic Survey") Geophysikprofil vom Salinitas Projekt, ein Joint Venture mit A.I.S. Resources Ltd. beim Salinas Grandes Salar in der argentinischen Provinz Salta.

Die Ergebnisse indizieren bereits, dass umfangreiche Wasserschichten (sog. Aquifers) mit Ausmaßen von 3 km x 2 km x 180 m unterhalb der Erdoberfläche existieren. Die ersten Ergebnisse der TEM-Messung (siehe Abbildung 1 unten) zeigen die rote Zone als eine stark leitfähige Zone (Wasser ist nicht leitfähig, doch lithiumreiche Solen sind sehr leitfähig), sodass diese mit grosser Wahrscheinlichkeit solenhaltige Sände und Tonschichten repräsentieren.

Der vollständige Report kann mit folgenden Links eingesehen werden:

Deutsch:

http://rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/5078-MGX-identifiziert-riesige-Geophysik-Anomalie-beim-Salinitas-Lithiumprojekt-im-Salinas-Grandes-in-Argentinien#

Englisch:

http://rockstone-research.com/index.php/en/research-reports/5080-MGX-Identifies-Large-Geophysical-Anomaly-at-Salinitas-Lithium-Project,-Salinas-Grandes,-Argentina

MGX in Kanada:

MGX in Deutschland (Tradegate):

Kontakt für Rückfragen:

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Rockstone Research

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

Email: info@rockstone-research.com

Web: www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Quellennachweise siehe PDF oder o.g. Webversion.