Rockwell Automation eröffnet Anmeldung für die Automation Fair 2018

Die Anmeldung für die Automation Fair 2018, die von Rockwell Automation und Mitgliedern seines globalen PartnerNetwork-Programms veranstaltet wird, ist jetzt möglich. Die 27. Automation Fair findet vom 12.-15. November im Pennsylvania Convention Center statt. Auf der Veranstaltung kommen ca. 10.000 Hersteller und Produzenten aus aller Welt zusammen, um die neuesten Innovationen im Bereich Automatisierung kennenzulernen und an Schulung, Industrieforen und Networking-Events teilzunehmen.

„Die nächste industrielle Transformation ist hier - und die Erfüllung der Anforderungen verlangt eine intelligentere, vernetzte und produktive Welt“, erklärte Blake Moret, Chairman und CEO von Rockwell Automation. „Rockwell Automation hat sich der Lieferung von innovativen Lösungen verschrieben, um Unternehmen zu unterstützen, ihre schwierigsten Produktionshürden zu überwinden. Die Automation Fair bietet umfassende Schulungen, innovative Technologien und vorausdenkende Lösungen, um den Kunden zu helfen, das Potenzial eines vernetzten Unternehmens zu erkennen.

Automation Fair Ausstellungsbereich

Am 14. und 15. November können die Teilnehmer an über 150 Ausstellungsständen die neuesten Innovationen für die industrielle Herstellung und Produktion von Rockwell Automation und den Mitgliedern seines PartnerNetworks kennenlernen. Die Veranstaltung bietet über 400 Stunden Fortbildungsmöglichkeiten durch Foren, praktische Laborsitzungen und technische Sitzungen.

Die Foren präsentieren beste Praktiken von Kunden und führenden Persönlichkeiten aus neun wichtigen Bereichen, wie Chemie, Nahrungsmittel und Getränke, Biowissenschaft, Material-Handling, Bergbau, OEMs und Smart Machines, Strom und Energie, Wasser, Abwasser und Personalentwicklung. Praktische Laborsitzungen liefern interaktives Produkttraining, während technische Sitzungen Vorträge mit brandneuen Anwendungsszenarien und Vorführungen bieten. Beide bieten Material zu Kontrolle, Informationslösungen, Netzwerkinfrastruktur, Energie, Bewegungs- und Motorsteuerung, Prozesslösungen, Sicherheit, Services und Lösungen und Visualisierung.

Process Solutions User Group (PSUG)

Am 12. und 13. November werden Kunden der Prozesslösungs-User-Gruppe (PSUG) beste Praktiken besprechen und über innovative Ansätze und neue Technologien bei der Prozessautomatisierung diskutieren. Die Veranstaltung umfasst ferner Vorträge von Vorstandsvorsitzenden, 50 hoch interessante technische und von Kunden geleitete Sitzungen und 10 praktische Laborsitzungen, die die derzeit wichtigsten Themen ansprechen, einschließlich Kontrollstrategien, Optimierung und Prozessstrategie.

Automation Perspectives Media Event

Globale Medien- und Industrie-Analysten sind am 13. November zur Teilnahme an den „Automation Perspectives“ eingeladen. Führungskräfte von Rockwell Automation und führende Persönlichkeiten der Branche werden zeigen, wie Unternehmen Connected Enterprise einsetzen, um die menschlichen Möglichkeiten zu erweitern, um Strategien zur Nutzung von Chancen und zur Bewältigung von Herausforderungen zu teilen, z. B. bei der Cypersicherheit und Personalmangel und um wichtige Partnerschaften hervorzuheben, einschließlich der innovativen Zusammenarbeit von Rockwell Automation und PTC.

Die Anmeldung für die Automationsmesse, PSUG und Automationsperspektiven hat jetzt begonnen.

Über das Rockwell Automation PartnerNetwork-Programm

Das Rockwell Automation PartnerNetwork-Programm bietet globalen Herstellern Zugang zu einem kooperativen Netzwerk von Unternehmen mit Fokus auf der Entwicklung, Implementierung und Unterstützung von „Best-in-Class“-Lösungen, um unternehmensweite Optimierung zu erzielen, die Maschinenleistung zu verbessern und die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen mit Schwerpunkt auf industriellen Automatisierungs- und Informationslösungen, steigert die Produktivität seiner Kunden und macht die Welt zu einem nachhaltigeren Ort. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt etwa 22.000 Angestellte, die Kunden in mehr als 80 Ländern betreuen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

