Röttgen empfiehlt Briten zweites Brexit-Referendum

Der Chef des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen (CDU), hat den Briten eine weitere Abstimmung über den Brexit empfohlen.

"Ich glaube, ein zweites Referendum ist die einzige Rettung des Landes vor politischem Dauerchaos", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Nach seinem Eindruck steigen die Chancen für eine neue Abstimmung, allerdings sehe er die Wahrscheinlichkeit "noch nicht über 20 Prozent".

Der informelle EU-Gipfel in Salzburg wird am Donnerstag fortgesetzt. Dabei geht es neben den Themen innere Sicherheit und Migration auch um den Brexit. Die Tagung endet am Nachmittag mit einem Arbeitsessen im EU-27-Format.

