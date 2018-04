ROK Stars PLC, GB00B3QXB771

ROK Stars verkündet die Ernennung von Matt Russell zum Regional Sales Director von ROK Drinks UK 23. April 2018 ROK Stars PLC, das gemeinsam von John Paul DeJoria und Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für Verbraucherprodukte, hat die Ernennung von Matt Russell, einem erfahrenen Spezialisten für die Getränkebranche, als Regional Sales Director seiner ROK Drinks-Sparte bekannt gegeben. In dieser Funktion wird er für London und den Südosten Englands zuständig sein. "Nachdem wir jetzt beim Absatz in den USA, in Deutschland und China sowie im Vereinigten Königreich zunehmend Erfolge verzeichnen, wird die Hauptaufgabe von Matt - zumindest anfänglich - darin bestehen, den Absatz unseres Produktportfolios aus handwerklich gebrautem bayrischem ABK-Bier, Bogart's Spirits aus unser Destillerie in Kalifornien und unser Sortiment an Graffiti Wines in London und dem Südosten Englands weiter voranzutreiben", erklärte Jonathan Kendrick. "Seine umfassende Erfahrung im Umgang mit Großkunden im Gastronomiesektor wird für ROK Drinks von unschätzbarem Wert sein." "Ich freue mich, das ROK-Team mit meiner Erfahrung von 20 Jahren in der Getränkebranche verstärken zu können und stehe schon in den Startlöchern, um den Absatz unseres Portfolios an preisgekrönten Getränken auf dem britischen Markt in Angriff zu nehmen", fügte Matt hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter www.rokdrinks.com

