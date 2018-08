Rostock schmeißt Stuttgart aus dem DFB-Pokal

Hansa Rostock hat den VfB Stuttgart aus dem DFB-Pokal geschossen.

Die Hanseaten gewannen am Samstagabend mit 2:0 gegen die höherklassigen Gäste aus dem Süden. Die Tore schossen Cebio Soukou in der 8. und Mirnes Pepic in der 84. Minute.

Obwohl die Stuttgarter über weite Strecken stärker waren und das Spiel bestimmten, setzten die Rostocker ihre Serie fort. Denn es war bereits das vierte Aufeinandertreffen der Teams im Pokal - und jedes Mal gewann Hansa.

