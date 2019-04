Ergomed plc, GB00BN7ZCY67

Roy Ovel zum Chief Commercial Officer von Ergomed bestellt

London, UK - 01. April 2019: Ergomed plc (LSE: ERGO; Xetra: 2EM GR) ("Ergomed" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie anbietet, gibt bekannt, dass Roy Ovel mit sofortiger Wirkung zum Chief Commercial Officer bestellt wurde. Herr Ovel verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der internationalen Geschäftsentwicklung (Business Development) bei verschiedenen weltweit führenden Auftragsentwicklungsunternehmen ("Contract Research Organisations", CROs). Er war unter anderem für größere CROs wie ICON, TFS und Worldwide Clinical Trials sowie für lokale, spezialisierte CROs tätig. Bei TFS International verantwortete Herr Ovel mehr als vier Jahre lang die globalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten, unter anderem als Leiter des globalen Marketingteams.

Herr Ovel wird Mitglied des Executive Teams von Ergomed und in seiner Funktion die weltweiten Vertriebs- und Business-Development-Aktivitäten des Unternehmens über das gesamte Dienstleistungsangebot hinweg verantworten. Im Vordergrund werden hier vor allem die Kundenvorteile, die sich aus der Überschneidung von Ergomeds Expertise in den Bereichen Pharmakovigilanz und der Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von seltenen Erkrankungen (Orphan-Arzneimittel) ergeben, stehen.

Herr Ovel wird direkt an Dr. Miroslav Reljanovi?, Executive Chairman von Ergomed, berichten.

Dr. Miroslav Reljanovi?, Executive Chairman von Ergomed, kommentierte: "Roy verfügt über weitreichende Erfahrungen in unserem Sektor. Er hat vielfach unter Beweis gestellt, dass er ein Unternehmen durch sein tiefes Verständnis der Kundenbedürfnisse sowie durch ein verstärktes Wachstum zu kommerziellem Erfolg führen kann. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er mit den von uns angebotenen Dienstleistungen über das gesamte Ergomed-Geschäft hinweg einen wesentlichen Beitrag für das Unternehmen leisten wird."Roy Ovel, Chief Commercial Officer von Ergomed, sagte: "Ergomeds 20-jährige Erfolgsbilanz als Full-Service-Dienstleister mit einem maßgeschneiderten Angebot in der klinischen Auftragsentwicklung zusammen mit der Stärke des Unternehmens in der Pharmakovigilanz bieten Kunden über die gesamte pharmazeutische Industrie hinweg erhebliche Vorteile. Ich freue mich sehr darauf, auf dem Erfolg des Unternehmens und seiner Position als eines der weltweit führenden CROs aufzubauen." Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.

Über Ergomed Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie an, die alle Phasen der klinischen Entwicklung, die Überwachung der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) umfassen. Das schnell wachsende, profitable Dienstleistungsspektrum des Unternehmens beinhaltet ein umfangreiches Angebot spezialisierter Pharmakovigilanz-Lösungen, die unter der Marke PrimeVigilance zusammengefasst werden, sowie ein breites Angebot qualitativ hochwertiger Contract Research und Trial Management Services (CRO). Aufbauend auf seiner Expertise in diesem Bereich hat Ergomed ein Portfolio an Arzneimittelentwicklungs-Programmen aufgebaut - sowohl im Rahmen von Partnerschaften als auch in Eigenregie. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ergomedplc.com.

