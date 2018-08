Royale Liebe: ZDFzeit-Doku über moderne Ehen am Hofe

Mainz - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Prinz Harry, König Willem-Alexander und König Felipe haben ihre Traumfrau aus dem Volk geheiratet - entgegen royaler Tradition. Verändern diese modernen Liebesehen Europas Monarchien? Am Dienstag, 28. August ...

Prinz Harry, König Willem-Alexander und König Felipe haben ihre Traumfrau aus dem Volk geheiratet - entgegen royaler Tradition. Verändern diese modernen Liebesehen Europas Monarchien? Am Dienstag, 28. August 2018, 20.15 Uhr, geht es in der "ZDFzeit"-Dokumentation "Royale Liebe" um "Märchen, Macht, Mätressen".

Eine Braut wie Meghan Markle hat es im englischen Königshaus zuvor noch nicht gegeben: eine Geschiedene mit afroamerikanischer Herkunft. Kann eine erfolgreiche, selbstbewusste und freiheitsliebende Schauspielerin im goldenen Käfig des englischen Königshauses glücklich werden? "Hoffentlich ist ihr das alles genug", so die Harry-Biografin Katie Nicholl im Interview mit "ZDFzeit".

König Willem-Alexander der Niederlande benötigte seinerzeit die Hilfe des damaligen Ministerpräsidenten Wim Kok, um die heimischen Parlamentarier von der Liebe seines Lebens zu überzeugen. Die Argentinierin Máxima Zorreguieta brachte eine große Belastung in die Beziehung mit. Ihr Vater war zu Zeiten der Militärdiktatur in Argentinien Mitglied der Regierung und wusste zumindest von schweren Menschenrechtsverletzungen, die das Regime verübte. In "ZDFzeit" sagt Wim Kok, was er unternahm, um den Liebenden den Weg vor den Traualtar zu ebnen.

Wie es die Tradition verlangte, heirateten die Königshäuser bis weit in das 20. Jahrhundert nur untereinander. "Das Prinzip hatte auch damit zu tun, dass Königshäuser durch die Gewohnheit der Macht und Selbstüberhöhung sich wirklich als fast eine andere Spezies als Normalmenschen ansahen", erklärt der Historiker Dr. Leonhard Horowski.

Am Dienstag, 4. September 2018, 20.15 Uhr, folgt die "ZDFzeit"-Dokumentation "Royale Skandale - Lügen, Laster, Leidenschaften".

