RRD gewinnt NASSCOM Customer Service Excellence Award 2018

R.R. Donnelley & Sons Company (RRD) (NYSE:RRD), ein führender Anbieter von Multi-Channel-Lösungen für Marketing- und Geschäftskommunikation, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den NASSCOM Customer Service Excellence Award 2018 in der Kategorie „Process Efficiency“ gewonnen hat. Die Auszeichnung wurde beim 20. BPM Strategy Summit von NASSCOM in Bangalore (Indien) überreicht. Die Veranstaltung ist eine der größten der Welt im Bereich Business Process Outsourcing (BPO) und Information Technology Outsourcing (ITO).

„Wir fühlen uns geehrt, dass NASSCOM unsere für Experian UK geleistete Arbeit anerkennt“, so Mike Gordon, President of Global Services bei RRD. „Wir sind auf die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden stolz. So gewinnen wir ein tiefgreifendes Verständnis ihrer Geschäftsbetriebe und können Lösungen liefern, die es ihnen ermöglichen, ihre geschäftliche Leistung zu verbessern. Während unserer Zusammenarbeit mit Experian UK nutzten wir robotische Prozessautomatisierung zur Verbesserung der Effizienz und Genauigkeit von einer Vielzahl der Interaktionen, die zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden stattfinden.“

„Wir waren eines der ersten Unternehmen, die robotische Prozessautomatisierung einführten, weil wir darin eine Gelegenheit sahen, unseren Kunden dabei zu helfen, mithilfe aufkommender Technologien innovative Kommunikationslösungen zu entwickeln“, so Ken O'Brien, Executive Vice President und Chief Information Officer, RRD. „Unsere Arbeit mit Experian UK ist ein großartiges Beispiel dafür, wie unsere Teams fortlaufend neue Technologien über unser gesamtes Produktspektrum hinweg nutzen, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihren Geschäftsbetrieb zu verbessern und wesentliche Kostenersparnisse zu erzielen.“

Die National Association of Software and Services Companies („NASSCOM“) ist ein gemeinnütziger Handelsverband für die Branchen Information Technology Outsourcing und Business Process Outsourcing in Indien.

Weitere Informationen über die Prozessberatungs- und operativen Support-Leistungen von RRD finden Sie auf der Website von RRD Global Outsourcing Solutions.

Über RRD

RRD ist ein führender Anbieter von Multi-Channel-Lösungen für Kommunikationsdienste und Marketing. Mit mehr als 50.000 Kunden und 43.000 Mitarbeitern in 34 Ländern bietet RRD das umfassendste Angebot an Lösungen, die Unternehmen – von kleinen und mittelständischen bis zu börsennotierten – dabei helfen, ihre Kundenbindung zu optimieren und ihren Geschäftsbetrieb im Hinblick auf alle Aspekte der Kundeninteraktion zu rationalisieren. RRD bietet ein umfassendes Serviceangebot an Kompetenzen, Erfahrung und Skalierungsmöglichkeiten, das es Organisationen auf der ganzen Welt ermöglicht, ihre Marketing- und Geschäftskommunikationsstrategien zu optimieren.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.rrd.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181011005294/de/