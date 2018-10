RTL II / TV-Tipp: The Walking Dead - Staffel 8 als deutsche ...

TV-Tipp: "The Walking Dead" - Staffel 8 als deutsche Free-TV-Premiere (AUDIO)

München - Anmoderationsvorschlag:

Der Serien-Kult geht weiter. Fans und die, die es werden wollen, können sich ab dem 12. Oktober auf die achte Staffel der actionreichen Endzeitserie "The Walking Dead" freuen. Die gibt's dann als deutsche Free-TV-Premiere täglich in einer Doppelfolge bei RTL II zu sehen und startet mit Jubiläumsfolge 100. Oliver Heinze durfte schon mal reinschauen.

Sprecher: Staffel acht der Endzeitserie "The Walking Dead" steht ganz im Zeichen der Auseinandersetzung zwischen Negan und Rick.

O-Ton 1 (The Walking Dead, 23 Sek.): "Die, die diese Welt nur benutzen, um zu nehmen, zu töten, um sie auszubeuten und für sich zu behalten, die werden wir beseitigen. Wir zelebrieren das nicht, aber wir schämen uns auch nicht dafür. Es gibt nur einen einzigen, der sterben muss und den werde ich selbst töten. Das werde ich."

Sprecher: Rick hat die Bewohner von Hilltop und dem Kingdom um sich geschart, um gemeinsam gegen die Saviors zu kämpfen.

O-Ton 2 (The Walking Dead, 19 Sek.): "Also ich glaube, wir haben kaum einen Grund, uns gegenseitig mit Blei zu beschmeißen. Ich sorge mich nämlich um meine Leute." "Hört zu, ihr Fünf und ihr Saviors da drin auch: Ihr habt alle die Chance, das hier zu überleben, wenn ihr euch ergebt."

Sprecher: Natürlich lassen sich Negan und die anderen nicht darauf ein. Der große Krieg beginnt und bringt viele Verluste auf beiden Seiten.

O-Ton 3 (The Walking Dead, 12 Sek.): "Die haben zu viel Schiss, um uns anzugreifen. Wir treiben sie zurück, los!" "Da kommen welche von rechts auf uns zu." "Bleibt an denen dran! Lasst Sie nicht durch! Wir nageln sie fest. Der Rest erledigt sich von allein."

Sprecher: Anfangs scheint die Übermacht der Saviors unbezwingbar, doch die Gruppe hält zusammen und kann ihre Gegner in Schach halten. Es folgen harte Kämpfe und und besonders Rick muss einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen, der selbst den harten Negan nicht kalt lässt und am Ende stehen sich die beiden Auge in Auge gegenüber.

O-Ton 4 (The Walking Dead, 15 Sek.): "Ich hoffe, du hast dir deine Windeln angezogen." "Was?" "Deine Windeln! Ich hoffe, du hast sie jetzt an, weil du dir gleich in die Hose scheißen wirst!"

Abmoderationsvorschlag: Die achte Staffel der Endzeitserie "The Walking Dead" als deutsche Free-TV-Premiere täglich ab Freitag, dem 12. Oktober um 23 Uhr bei RTL II in einer Doppelfolge. Mehr Infos gibt's auf rtl2.de.

