Rudy-Wechsel zu Schalke perfekt

Der Wechsel von Sebastian Rudy von den Bayern nach Schalke ist perfekt.

Der 28-Jährige erhält in Gelsenkirchen einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2022, teilte Schalke am Montagabend mit. Im Team von Trainer Domenico Tedesco soll Rudy künftig das Trikot mit der Nummer 13 tragen.

"Wir bekommen einen sehr spielintelligenten und technisch versierten Spieler in den Kader", sagte Tedesco über den Neuzugang. "Ich bin überzeugt von dem Weg, den der Club einschlagen will und möchte gern Teil davon sein", ließ sich Rudy selbst zitieren. "Zudem freue ich mich sehr auf die Fans und die Atmosphäre auf Schalke." Vor seinem Wechsel nach München im Sommer 2017 spielte der Rechtsfuß von 2010 bis 2017 bei der TSG 1899 Hoffenheim. Sein erstes Bundesligaspiel bestritt Rudy als 18-Jähriger im Sommer 2008 für den VfB Stuttgart, in dessen Nachwuchsleistungszentrum er ab 2003 ausgebildet worden war.

