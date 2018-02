22.02.2018 - 01:17 Uhr Russischer Aufruf an Rebellen: Kämpfe in Ghuta dauern an

Bomben, Tote, eine humanitäre Katastrophe: Das ist die aktuelle Lage in der syrischen Region Ghuta. Einem Aufruf zur Einstellung des Widerstands sind die Rebellen nicht gefolgt, heißt es von russischer Seite, die Machthaber Assad unterstützt. Den vollständigen Artikel auf n-tv.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick