Sai-Man Tsui ist neuer Geschäftsführer der JOM Group

Die JOM Group erweitert die digitale Kompetenz ihres Top-Managements: Sai-Man Tsui, 36, wird neuer Geschäftsführer am Standort Hamburg und leitet künftig den digitalen Bereich der Agenturgruppe. Tsui gilt als erwiesener Performance-Marketing-Experte und Digital-Spezialist und ist mit dem Unternehmen bestens vertraut - seine Karriere startete er im Jahr 2007 bei JOM. Nach den Zwischenstationen bei dem Media-Auditor Ebiquity und der Performance Marketing-Agentur EPROFESSIONAL kehrte er wenig später zur JOM zurück.

"Wir freuen uns sehr, mit Sai-Man Tsui einen langjährigen JOM-Mitarbeiter in die Geschäftsführung zu berufen und ihn weiter an uns zu binden", sagt JOM Gründer und Geschäftsführer Michael Jäschke. "Mit ihm haben wir zweifellos einen absoluten Fachmann an unserer Seite, der uns beim Ausbau des Digitalgeschäftes voranbringen wird. Dabei bringt er gleichzeitig einen ganzheitlichen, performanceorientierten Blick auf die Themen Marketing und Kommunikation mit, der uns sehr wichtig ist."

"Als unabhängige Agentur bietet JOM werbetreibenden Unternehmen genau die Möglichkeiten, um sie bei den "richtigen" Entscheidungen in ihrer Kommunikationsplanung zu unterstützen. Wir haben hier silofreie Strukturen in der Kundenberatung, die so kaum auf dem Markt zu finden sind. Hierfür haben wir in den vergangenen Jahren übergreifende Kompetenzen sowie ein hohes Know-how im Team aufgebaut, die es uns erlauben, kanal-uneitel eine Beratung im vollen Kundensinne anzubieten. So drücken wir den ganzheitlichen Ansatz der JOM deutlich aus und schaffen nachhaltig höchste Budgeteffizienz." sagt Sai-Man Tsui und ergänzt: "Darüber hinaus werden wir weiterhin gezielt daran arbeiten, Prozesse durch Automatisierung zu optimieren, so dass noch mehr Ressourcen zur Analyse und individuellen Kundenberatung zur Verfügung stehen."

Sai-Man Tsui ergänzt das Hamburger Führungsteam Michael Jäschke, Henning Ehlert, Volker Neumann, Roland Köster und Nadja Vernimb. Die Düsseldorfer JOM-Dependance wird von Oliver Blecken geleitet.

Über die JOM Group:

JOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchste Budgeteffizienz positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einer konsequent auf Performancemarketing spezialisierten Digitalagentur. JOM wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt in Deutschland 70 Mitarbeiter. JOM ist inhabergeführt, unabhängig und fokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Mit einem Billing-Volumen von rund 225 Mio. EUR gehört JOM zu den Top 5 der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt für das Feld der Performance-Marketing-Agenturen. JOM ist Mitglied der OMG und des BVDW.

Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- und Offline-Medien, Performance-Marketing, Content-/Social-Media-Marketing, Online-Kreation, Regionalmarketing sowie als Basis jede Form von strategischer Planung.

JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlich fundierten Prinzip der Hybrid Marketing Communication. Es steht nur JOM-Klienten zur Verfügung. Damit kann die Agentur für jede individuelle Aufgabe die optimale Kombination aus allen denkbaren Kommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich integriert auch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß an nachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.

