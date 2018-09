SailPoint von unabhängigem Forschungsunternehmen zum Branchenführer für Identitätsmanagement und Governance ernannt

SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE: SAIL), das führende Unternehmen im Bereich Identity Governance für Unternehmen, wurde in „The Forrester Wave™: Identity Management and Governance, Q3 2018“, von Forrester Research, Inc. zum Branchenführer ernannt. Nach sorgfältiger und umfassender Bewertung von Anbietern und ihren Produkten im Markt für Identitätsmanagement und Governance (IMG), platzierte Forrester SailPoint in die Spitzenposition in allen drei Bewertungskategorien: Strategie, aktuelles Produktangebot und Marktpräsenz.

In der Strategie-Kategorie erhielt SailPoint den höchstmöglichen Wert für 4 von 6 Bewertungskriterien. Gemäß Forrester muss ein Anbieter zum Erhalt der 5.0 möglichen Punkte für das Kriterium von geplanten IMG-Verbesserungen über eine IMG-Roadmap verfügen, die „eine klare Vision mit innovativen Entwicklungsaktivitäten und eine Strategie zur Verwendung von aufstrebenden Technologien umfasst und eng an den Erwartungen der Kunden und den IMG-Marktanforderungen orientiert ist. Die Lösungs-Roadmap schließt eine umfangreichere Vision ein, als andere in dieser Bewertung für aufstrebende Technologien, wie z. B. Identitätsanalyse, RPA und andere neue Technologien zur Bewältigung von Problemen mit Kundenidentitäten.“

„SailPoint hat sich der Lieferung der branchenbesten Identitätsplattform verschrieben, die die Anforderungen bzgl. IT-Effizienz, Sicherheit und Compliance von Unternehmen weltweit zuverlässig erfüllt“, erklärte Paul Trulove, Chief Product Officer, SailPoint. „Ich bin überzeugt, dass dieser Bericht den Ansatz von SailPoint validiert, um uns als die umfassendste, heutzutage erhältliche Identitäts-Governance-Plattform zu bezeichnen und unser Engagement für stetige Innovation unterstreicht, während wir diesen Markt vorantreiben.“

Für einen kostenlosen Zugriff auf den Bericht von Forrester Wave besuchen Sie bitte: https://www.sailpoint.com/forrester.

SailPoint: The Power of Identity™

SailPoint, der Marktführer im Bereich Identity-Governance für Unternehmen, macht Kunden auf der ganzen Welt die „Power of Identity“ verfügbar. Die offene Identitätsplattform von SailPoint gibt Unternehmen die Möglichkeit, in neue Märkte einzusteigen, ihre Belegschaft zu verstärken, neue Technologien zu übernehmen, schneller Innovationen zu entwickeln und auf globaler Basis wettbewerbsfähig zu sein. Als Pionier in der Branche und Marktführer im Bereich Identity-Governance bietet SailPoint Unternehmen mit komplexen IT-Umgebungen Sicherheit, operative Leistungsfähigkeit und Regelkonformität. SailPoint zählt die größten Unternehmen der Welt in einer Vielzahl von Branchen zu seinen Kunden, darunter: 7 der Top 15 Banken, 4 der Top 6 Krankenkassen und Managed-Care-Anbieter, 9 der Top 15 Sach- und Unfallversicherer, 5 der Top 15 Pharmaunternehmen und 11 der 15 größten Bundesbehörden.

