Saisonstart von Vino Versum mit Eröffnung des neuen Rad- und Wanderparadieses Poysdorf am 7. April 2019

Die Stadtgemeinde Poysdorf und Vino Versum Poysdorf Tourismus begehen am 7. April um 15 Uhr den Saisonstart. Highlight ist das neue Projekt "Poysdorf - das Rad- und Wanderparadies für Genussurlauber", gefördert durch die "LEADER Region Weinviertel Ost", mit dem sich Poysdorf nachhaltig als Genussdestination für Radfahrer und Wanderer positioniert.

Im Großraum Poysdorf werden zu Saisonstart fünf neue Radrouten mit Distanzen zwischen 15 und 30 Kilometern eröffnet: die Kellergassen.rad.route, Wind.rad.route, Blumen.rad.route, Saurüssel.rad.route und Märchen.rad.route. Sechs zum Teil neue Wander- und Spazierwege mit Längen zwischen 4 und 11 Kilometern präsentieren sich im Gemeindegebiet Poysdorf: Kellergassenrunde, Wein-Panoramaweg, Saurüsselweg sowie drei Tut-gut-Routen. Alle Rad- und Wanderwege wurden neu ausgeschildert.

Umfangreiches Rahmenprogramm und Vergabe des Tourismuspreises an Nina Blum bei Saisonstart im Freigelände der WEIN+TRAUBEN Welt

Vino Versum Poysdorf Tourismus präsentiert am Sonntag, den 7. April, um 15 Uhr seine diesjährigen Programmhighlights im Freigelände der WEIN+TRAUBEN Welt. "Nach dem touristischen Rekordjahr 2018, in dem Poysdorf so viele Nächtigungen wie noch nie zuvor zählte, ist die Vorfreude auf den Saisonstart 2019 besonders groß", sagt Susanne Derler, Geschäftsführerin von Vino Versum Poysdorf Tourismus. "Die Vielzahl an neuen Angeboten, wie die Rad- sowie Wander- und Spazierwege stimmen uns zuversichtlich, den Touristen und Besuchern auch im heurigen Jahr unvergessliche Eindrücke und starke Erlebnisse vermitteln zu können", erklärt Derler.

Im Rahmen des Saisonstarts wird auch der diesjährige Tourismuspreis - für besondere Verdienste rund um den Poysdorfer Tourismus - verliehen. Preisträgerin ist Nina Blum.

Nach dem Festakt wird ein umfangreiches Rahmenprogramm angeboten: Es gibt die Möglichkeit einer Bienenwegführung, einer Führung durch die WEIN+TRAUBEN Welt, einer Besichtigung des neuen Wein-Panoramaweges sowie eines Tests der E-Bikes von radWERK-W4. Für kulinarische Köstlichkeiten sorgt der Heurige WEIN.zeit am Museumsgelände, während die musikalische Umrahmung durch "Vino Brass" erfolgt.

Großraum Poysdorf mit neuen Infotafeln, Rastplätzen, Radservice-Stationen und Landschafts-Fotorahmen als ideale Möglichkeit, Highlights von Poysdorf auf Bildern festzuhalten

Der Wein-Panormaweg wurde mit neuen Infotafeln rund um die Themen Poysdorf, Tourismus und Wein inszeniert. Der dabei neu errichtete Rastplatz in der Loamgstettn in Erdberg wurde durch die LEADER Region Weinviertel Ost und die Windkraft Simonsfeld AG finanziert. In Ketzelsdorf neben dem Teich sowie vor dem Vino Versum werden weitere Rastplätze mit Trinkbrunnen entstehen, während in Altruppersdorf vor der Feuerwehr und beim Heger-Kreuz neue Tisch-Bank-Kombinationen zum Verweilen einladen.

Vor dem Vino Versum, dem Friedhof, am Badeteich in Poysdorf, beim Rastplatz in Altruppersdorf sowie vor dem Gasthaus in Wetzelsdorf werden neue Fahrrad-Abstellanlagen montiert. Beim Parkplatz des Vino Versums, beim Fahrwerkstadl in Walterskirchen und am Poysdorfer Badeteich werden zudem neue Radservice-Stationen aufgestellt.

Die neuen Landschafts-Fotorahmen bieten eine ideale Möglichkeit, typische Highlights von Poysdorf auf Bildern festzuhalten: entweder in einer der bekanntesten Kellergassen - dem Radyweg - oder in der ältesten Riede Poysdorfs, Ried Hermannschachern.

Um die Orientierung zu gewährleisten, wird vor dem Vino Versum, dem touristischen Zentrum Poysdorfs, eine große Übersichtstafel mit den Rad- und Wanderwegen aufgestellt. Zudem werden beim Saisonstart die gedruckten Rad- und Wanderkarten in Form eines Abrissblocks präsentiert.

Vino Versum Poysdorf Tourismus ist das touristische Zentrum von Poysdorf, der Weinstadt und Sekthochburg Österreichs. Es wurde 2007 gegründet und war 2013 Schauplatz der Niederösterreichischen Landesausstellung. Herzstück des Vino Versums ist die WEIN+TRAUBEN Welt, die ihren Besuchern in einem in fünf Jahrhunderten historisch gewachsenen Ensemble an Gebäuden und einem Freigelände mit Weingarten, Presshäusern und Holzstadeln eine interaktive Entdeckungsreise zum Thema Traube, Rebe und Wein bietet.

Touristische und kulturelle Impulse für die gesamte Region setzt Vino Versum Poysdorf Tourismus u.a. durch Sonderausstellungen, Kellergassenführungen, Traktorrundfahrten und einer Vielzahl an Events, wie der "Langen Nacht der Kellergassen", dem Weinviertler Kirtag, dem Winzer- und dem Sturmfest. 2018 wurde ein Bienenweg mit Schaubienenstock am Freigelände der WEIN+TRAUBEN Welt errichtet.

Ausflugstipps 2019: Kellergassenführungen, Kellergassen erradeln mit dem E-Bike, Traktorrundfahrten, Traktorwandern, Schlumberger Sektwelt, Oldtimer Museum, Weingartenwanderungen, Weingüter erleben, Kunst im Weingut, Schnapslehrpfad, Museum Milchkammer, Galerie Nachtwächterhaus u.v.m. E-Bike Verleih und Tourenangebote unter http://radwerk-w4.at. Veranstaltungstipps 2019: In Velo Veritas, die klassische Radrundfahrt im Weinviertel, am 16. Juni 2019 sowie der Besuch des neuen Poysdorfer Christkindlmarktes.

Mit dem Weinmarkt Poysdorf beherbergt Vino Versum Poysdorf Tourismus zudem einen der größten Weinmärkte Österreichs, der während der Öffnungszeiten durchgehend Weinverkostungen anbietet. Informationen unter: http://weinmarkt-poysdorf.at

Weitere Informationen zu allen touristischen Angeboten unter: http://vinoversum.at

