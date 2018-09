Sales Forum 2018: QUO VADIS Sales - Prozesse und Techniken, die das Leben leichter machen

Sales-Verantwortliche sind jeden Tag auf's Neue gefordert: Verkaufen ist zwar vertraut, doch jeden Tag neu. Was will der Kunde wirklich? Wie ist er am besten zu erreichen? Was löst tatsächlich den Verkaufsimpuls aus?

Wien (pts013/21.09.2018/09:30) - Sales-Verantwortliche sind jeden Tag auf's Neue gefordert: Verkaufen ist zwar vertraut, doch jeden Tag neu. Was will der Kunde wirklich? Wie ist er am besten zu erreichen? Was löst tatsächlich den Verkaufsimpuls aus?

"Hier braucht es Prozesse, Techniken und Technologien, die das Leben im Verkauf einfacher machen können und frische Gedankenanstöße für den Berufsalltag", so ÖPWZ-Geschäftsführer Reiner Heineck.

Das Sales Forum 2018 des ÖPWZ rückt den Verkauf unter geänderten Vorzeichen in den Fokus: - Holo-Technologie: Neuartige Möglichkeiten im Kundengespräch - Wie viel Digitalisierung braucht mein Geschäft wirklich? - Neuromerchandising: Was wir aus Hirnforschung, Evolutionsbiologie und Positiver Psychologie im Verkauf anwenden können - # humanfactor: Die letzte Phalanx vor den bots - Skills für Sales Manager der Zukunft

Die vortragenden Experten: - Iris Feuchter, Managerin Marketing und PR, HOLO-Light GmbH - Gerhard Feiler, Geschäftsführender Gesellschafter, wir-sind-verkauf.com OG - Bert Ohnemüller, Geschäftsführer, NeuroMerchandisingGroup - Caroline Zündel, Direktor, UBS Switzerland AG

Termin und Ort: 16. Oktober 2018 in Wien

Alle Infos und Anmeldung: https://www.opwz.com/marketing-vertrieb/kurse-seminare/oesterreichisches-sales-forum.html

Vorteilspreis: für Mitglieder im ÖPWZ-Forum Vertrieb & Verkauf, dem Netzwerk für Sales Manager: https://www.opwz.com/forum-vertrieb

Das Institut Das ÖPWZ steht für - über 65 Jahre exzellente Bildungsqualität und innovativen Wissenstransfer - führende face2face Networking-Plattformen - fachliche und persönliche Qualifizierung von mehr als 515.000 Führungskräften und Mitarbeitern Web: https://www.opwz.com

