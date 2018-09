GK Software SE, DE0007571424

SAP Omnichannel POS by GK als führende Lösung in der Forrester Wave für

Point of Service Lösungen bewertet

13.09.2018

13.09.2018 | Schöneck

- Höchstes Ranking unter allen Anbietern

- Bewertung als umfassendste Lösung für den Point-of-Service

Forrester Research hat die von GK Software entwickelte und von SAP unter dem

Namen "SAP Omnichannel POS by GK" weltweit vertriebene Software für

Einzelhandelsunternehmen im aktuellen Report " The Forrester Wave: Point of

Service, Q3 2018" als Leader bewertet. In dem Bericht wurde SAP, als

Anbieter der Lösung als die Nummer eins unter allen Anbietern

herausgestellt. Grundlage dieser hervorragenden Bewertung war unter anderem

die Einschätzung, dass sich SAP durch den stärksten Gesamtauftritt am Markt

auszeichnet und in dieser Kategorie den höchstmöglichen Wert von 5,00

erreichte. In dem Bericht heißt es: "SAP liefert überzeugende

Omnichannel-Fähigkeiten für den Einzelhandel. Das POS-Team ist gut

strukturiert und bietet funktional gut getestete Software." Omnichannel POS

ist ein integrierter Bestandteil der Omnichannel-Suite von SAP für den

Einzelhandel und ermöglicht es Händlern, den stationären Verkauf mit dem

digitalen Handel besser zu verknüpfen. In Verbindung mit den Omnichannel

Customer Experience-Tools von SAP bietet es ein kohärentes und

personalisiertes Erlebnis für Verbraucher und Händler.

Forrester hebt hervor, dass führende POS-Anbieter sich dadurch auszeichnen,

".neue Möglichkeiten zu nutzen, um sowohl die Mobilität als auch die sichere

Verteilung von Unternehmensdaten und

-logik für einen robusten stationären Handel zu gewährleisten." Dazu trägt

SAP Omnichannel POS by GK als wichtiger Bestandteil der SAP Commerce Cloud

bei. Die Gesamtlösung ermöglicht es Einzelhändlern, ihre IT-Landschaft zu

optimieren und gleichzeitig in jedem Kanal und an jedem Touchpoint

durchgängige und unkomplizierte Einkaufserlebnisse für die Konsumenten zu

bieten.

"Der Einzelhandel befindet sich in einem dramatischen Umbruch, weil sich das

Kaufverhalten der Verbraucher auf neue digitale Kanäle verlagert", sagt

Achim Schneider, Global Head, SAP Retail Business Unit. "Einzelhändler

können sich an diese Erwartungen anpassen, indem sie intelligentere Systeme

einsetzen, um die Markenkonsistenz über den gesamten Einkaufspfad hinweg zu

gewährleisten. Die Anerkennung der SAP in dem Bericht von Forrester

unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Einzelhändlern dabei zu

helfen, den Point-of-Decision zu einem Point-of-Sale zu machen."

Über die GK Software SE

Die GK Software SE ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von

Standard-Software für den Einzelhandel und zählt 22 Prozent der 50 weltweit

größten Einzelhändler zu ihren Kunden. Laut einer von RBR 2017

veröffentlichen Studie ist das Unternehmen der Marktführer in Zentral- und

Osteuropa und gehört weltweit zu den führenden Anbietern von POS-Software.

Die Gesellschaft bietet ein umfassendes Lösungsangebot für mittlere sowie

große Einzelhändler und ist führend bei der Umsetzung von modernen

Omni-Channel-Konzepten. Durch die offenen und plattformunabhängigen

Software-Lösungen der GK/Retail Suite hat sich die Gesellschaft als

Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Das Produktportfolio

der Gesellschaft ermöglicht großen filialisierten Einzelhändlern optimierte

Geschäftsprozesse und erhebliche Kundenbindungs- und

Kostensenkungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die GK

Software bietet ihren Kunden neben den selbstentwickelten Softwarelösungen

auch ein umfassendes Angebot an Implementierungs- Servicedienstleistungen.

Die GK Software SE akquirierte 2013 die AWEK GmbH und 2015 das

Retail-Segment der DBS Data Business Systems, Inc. 2017 erwarb die

Gesellschaft die Mehrheitsbeteiligung an der auf künstliche Intelligenz

fokussierten prudsys AG. 2018 wurde die valuephone GmbH übernommen, die

führende Lösungen für mobile Konsumenten entwickelt.

Am Hauptsitz in Schöneck sowie an weiteren Standorten in Deutschland, der

Tschechischen Republik, der Schweiz, Südafrika, Russland, Ukraine und den

USA beschäftigt das Unternehmen 1.147 Mitarbeiter (Stand: 30. Juni 2018). GK

Software verfügt über namhafte deutsche und ausländische

Einzelhandelskunden, darunter Galeria Kaufhof, Parfümerie Douglas, Coop

(Schweiz), EDEKA, Hornbach, JYSK Nordic, Lidl, Loblaw, Migros, Netto

Marken-Discount und Tchibo. In mehr als 50 Ländern ist die Software mit rund

279.000 Installationen in über 46.000 in- und ausländischen Filialen im

Einsatz. Die Gesellschaft ist seit dem Börsengang im Jahr 2008 um mehr als

das Siebenfache gewachsen und hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von

90,5 Mio. EUR erreicht. Seit 1990 haben die beiden Gründer Rainer Gläß (CEO)

und Stephan Kronmüller (Stellvertretender Vorstand), zusammen mit einem

erfahrenen Managementteam die GK Software zu einem stark wachsenden,

profitablen Unternehmen geformt.

Weitere Informationen zum Unternehmen: www.gk-software.com

Kontakt:

Investor Relations

GK Software SE

Dr. René Schiller

Tel.: +49 (0)37464-84-264

Fax: +49 (0)37464-84-15

E-Mail: rschiller@gk-software.com

°