SAP SE deutsch

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) NameTitel: Vorname: Bill Nachname(n): McDermott 2. Grund der Meldung a) Position / StatusPosition: Vorstand

b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) NameSAP SE b) LEI529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI Beschreibung: American Depositary Receipt (ADR); ISIN: US8030542042 b) Art des GeschäftsKauf c) Preis(e) und VolumenPreis(e) Volumen 112,9900 USD 12654,8800 USD d) Aggregierte InformationenPreis Aggregiertes Volumen 112,9900 USD 12654,8800 USD e) Datum des Geschäfts2018-08-15; UTC-4 f) Ort des GeschäftsName: Virtu Financial Capital Markets LLC MIC: VFCM

