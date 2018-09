SARAH veröffentlicht neues Musikvideo zur dritten Single Soleil

München - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Neues Musikvideo "Soleil" mit Sängerin SARAH - Ab 28. September auf dem RTL II-YouTube-Channel Mit "Soleil" präsentiert Sarah Lombardi (25) die dritte ...

Neues Musikvideo "Soleil" mit Sängerin SARAH

- Ab 28. September auf dem RTL II-YouTube-Channel

Mit "Soleil" präsentiert Sarah Lombardi (25) die dritte Single-Auskopplung aus ihrem Erfolgs-Album "Zurück zu mir". Mit ihrer unverwechselbaren, gefühlvollen Stimme verabschiedet die 25-Jährige den Sommer. Das Musikvideo wurde auf der spanischen Vulkaninsel Teneriffa gedreht und erscheint am 28. September auf dem RTL II-YouTube-Channel.

Sängerin SARAH hat ihre musikalische Auszeit genutzt und sich auf eine Reise zu sich selbst begeben. Das Studio-Album "Zurück zu mir" zeigt die starken und sensiblen Seiten der Kölnerin, die ihren Weg gefunden hat und ab jetzt selbst die Richtung bestimmt.

Nach "Zurück zu mir" und "Einzigartig schön" ist "Soleil" (franz. Sonne) die dritte Single-Auskopplung der 25-Jährigen. Der leise Abschiedsschmerz des Songs trifft im Musikvideo auf SARAHs neue gewonnene Leichtigkeit als junge, starke Frau.

Ich bleibe hier, zieh du deine Kreise, okay! Du gehörst nicht nur mir, ich leide leise, okay! Bis ich dich wiederseh', morgen wiederseh'. Ich bleibe hier, zieh du deine Kreise, okay! Ich warte auf dich, Soleil. (Song "Soleil")

"Soleil" erscheint bei El Cartel Music und ist ab sofort auf allen digitalen Kanälen und im Handel erhältlich.

Musikvideo/RTL II-YouTube-Channel: https://www.youtube.com/watch?v=QZQ4q-8WygI

ALBUM: "Zurück zu mir" Download-Links: https://umg.lnk.to/sarah_soleil

