17.05.2018 - 00:11 Uhr Saskia Atzerodts Bachelor in Paradise-Knutscherei: So reagiert Ex Nico!: Das Kapitel ist für mich vorbei

Bei "Bachelor in Paradise" geht es in Folge zwei richtig heiß her zwischen Blondine Saskia Atzerodt, 25, und ihrem Spielgefährten Christian Rauch, 35. Die beiden knutschen wie wild im Pool vor laufenden Kameras. Was wohl Saskias Ex-Verlobter Nico Schwanz, 40, davon hält? Den vollständigen Artikel auf ok-magazin.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick